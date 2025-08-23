18+
23.08.2025, 13:32

Казахстан предъявил инвесторам Кашагана штраф на $4 млрд – как отреагировал NCOC?

Новости Казахстана 0 638

Министерство экологии Казахстана выставило международному консорциуму NCOC и его партнерам рекордный штраф почти на 4 миллиарда долларов за накопленные объемы серы, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: petrocouncil.kz
Фото: petrocouncil.kz

По данным Bloomberg, министерство экологии Казахстана направило международному консорциуму North Caspian Operating Company (NCOC) и его партнерам уведомление о штрафе на сумму почти 4 миллиарда долларов. Причиной стали накопленные объемы серы на территории месторождения Кашаган.

Решение стало неожиданным для инвесторов, так как всего несколько недель назад апелляционный суд отменил аналогичный иск. Тогда судебная инстанция указала на ошибки, допущенные региональным департаментом экологии при предъявлении претензий. Однако теперь министерство вновь потребовало оплату и установило срок  40 дней.

В компании NCOC заявили, что считают предъявленный штраф беспрецедентным. По мнению представителей консорциума, требование противоречит ранее вынесенным судебным постановлениям, а также соглашению о разделе продукции. В NCOC подчеркивают, что действия казахстанских властей нарушают как национальное, так и международное право.

По данным Bloomberg, у инвесторов есть 10 дней, чтобы подать апелляцию. Если она не будет удовлетворена, оплата штрафа должна состояться уже через месяц.

Ситуация вокруг Кашагана имеет давнюю предысторию. Еще в прошлом году консорциум предлагал вложить 110 миллионов долларов в социальные проекты, увеличить объем поставок газа и создать специальный фонд развития региона. Однако переговоры с государственными органами не привели к соглашению.

Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире и имеет стратегическое значение для Казахстана.

