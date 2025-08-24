Астанчанин «спрятал» в себе семь украденных бутылок алкоголя

В Астане задержали мужчину, похитившего семь бутылок алкоголя из магазина. Найти пропажу не удалось – правоохранители выяснили, что горячительные напитки подозреваемый «спрятал» в себе, передает Lada.kz.
Сотрудники криминальной полиции Байконурского района Астаны раскрыли факт кражи, произошедший в одном из крупных торговых домов. Правонарушителя задержали.
Установлено, что 47-летний мужчина тайно похитил с витрины магазина семь бутылок алкогольного напитка, после чего употребил их. Преступные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения, а благодаря оперативным действиям полицейских подозреваемый был задержан, - сообщили в столичном департаменте полиции.
Сейчас стражи порядка проводят досудебное расследование.
