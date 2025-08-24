Алматинец пропал на 25 дней и вернулся живым: появились новые подробности инцидента

Қазақ тіліне аудару

Департамент полиции Алматы прокомментировал заявление матери 16-летнего Айдоса Акимбаева, заявившей, что ее сына похитили и применяли к нему физическое насилие.

В ДП Алматы сообщили, что в начале августа в полицию поступило заявление матери о безвестном исчезновении ее сына.

В ходе проверки установлено, что указанный гражданин (сын заявительницы о пропаже) является фигурантом уголовного дела, зарегистрированного по факту мошенничества в особо крупном размере. Учитывая его несовершеннолетний возраст, ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако он нарушил данную меру и скрылся. Впоследствии судом санкция была изменена на содержание под стражей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали разыскиваемого. Также отмечается, что медицинский осмотр показал отсутствие у него каких-либо телесных повреждений.

В департаменте полиции также заявили, что проверят информацию о похищении Акимбаева, а затем дадут ей правовую оценку, предупредив, что распространение заведомо ложных сведений может повлечь ответственность по закону.

Напомним, 16-летний Айдос Акимбаев, исчезнувший 28 июля в Алматы, вернулся к своей матери живым спустя 25 дней. Родительница рассказала, что сына похитили, насильно удерживали в погребе, а также применяли физическое насилие.