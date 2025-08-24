18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.34
623.05
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.08.2025, 09:31

Стычка между парнями в Конаеве закончилась наездами на людей

Новости Казахстана 0 690

В Конаеве конфликт между группами молодых людей перерос в опасную схватку с использованием автомобилей, после чего полиция задержала двоих подозреваемых, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Видео с места происшествия распространилось в Telegram-каналах и, судя по всему, было снято камерами уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как одна группа приезжает на нескольких автомобилях и готовится к встрече: молодые люди достают из салонов и багажников предметы, похожие на холодное и огнестрельное оружие.

Однако соперники решили действовать иначе – они использовали свои автомобили в качестве оружия. Машины подъезжали на высокой скорости и не останавливались, намеренно наезжая на людей. На записи видно, как минимум двоих сбивают. Позже их товарищи посадили пострадавших в автомобили и увезли.

На финальных кадрах видео появляется молодой человек с серьёзными травмами лица – ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция Алматинской области прокомментировала инцидент, отметив, что подозреваемые задержаны.

Полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении полиции области.

При этом в полиции не уточнили, сколько именно человек пострадали в ходе опасной стычки.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира