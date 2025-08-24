Стычка между парнями в Конаеве закончилась наездами на людей

Қазақ тіліне аудару

В Конаеве конфликт между группами молодых людей перерос в опасную схватку с использованием автомобилей, после чего полиция задержала двоих подозреваемых, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр видео

Видео с места происшествия распространилось в Telegram-каналах и, судя по всему, было снято камерами уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как одна группа приезжает на нескольких автомобилях и готовится к встрече: молодые люди достают из салонов и багажников предметы, похожие на холодное и огнестрельное оружие.

Однако соперники решили действовать иначе – они использовали свои автомобили в качестве оружия. Машины подъезжали на высокой скорости и не останавливались, намеренно наезжая на людей. На записи видно, как минимум двоих сбивают. Позже их товарищи посадили пострадавших в автомобили и увезли.

На финальных кадрах видео появляется молодой человек с серьёзными травмами лица – ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция Алматинской области прокомментировала инцидент, отметив, что подозреваемые задержаны.

Полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении полиции области.

При этом в полиции не уточнили, сколько именно человек пострадали в ходе опасной стычки.