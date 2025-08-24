18+
24.08.2025, 12:50

Названы возраст казахстанцев и марки автомобилей, которые чаще попадают в ДТП

Новости Казахстана

Эксперты страхового рынка назвали возрастные категории водителей и марки автомобилей, которые чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия в стране, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане обнародованы данные о том, какие автомобили и их владельцы чаще всего становятся участниками ДТП.

По статистике Государственного кредитного бюро, в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 56 тысяч страховых случаев, подпадающих под действие страховки гражданско-правовой ответственности (ГПО) автовладельцев. Этот показатель на 3 тысячи выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что с момента запуска единой страховой базы около 50 казахстанских водителей и более 70 автомобилей становились участниками дорожно-транспортных происшествий пять и более раз. Зафиксированы даже случаи, когда один автомобиль попадал в аварию 10 раз.

Возраст и стаж водителей

Большинство договоров обязательного страхования ответственности заключают водители в возрасте от 30 до 50 лет со стажем более 6 лет – их доля составляет 59%. В то же время, всего 4% договоров приходится на водителей в возрасте от 18 до 22 лет с водительским стажем менее 5 лет. Однако именно эта категория обеспечивает 14% всех страховых случаев, что делает молодых автомобилистов группой риска для страховых компаний.

Европротокол и города-лидеры

Среди водителей от 18 до 22 лет наиболее активно используется так называемый «Европротокол» – упрощённая форма оформления ДТП. Наибольший показатель зафиксирован в Астане, где оформляется 27% всех европротоколов в стране. Для сравнения, в Алматы этот показатель составляет около 3%.

Возраст машин и убыточные марки

По возрасту автомобилей наибольшая доля застрахованных машин приходится на транспорт старше 10 лет – 33%. При этом, наибольшие риски для страховщиков несут автомобили возрастом 2-3 года, хотя их доля в общем числе договоров не превышает 10%.

Лидерами по числу заключённых договоров стали марки Toyota, Hyundai, Lada и Volkswagen. Однако в антирейтинге убыточности страховщиков оказались другие производители – Chevrolet, Ravon, Jac и Chery.

