Джей Ло опубликовала видео казахстанки, исполнившей кавер её песни на скрипке

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях ролик астанинской скрипачки Меруерт Бахыт, исполнившей кавер её хита «Ain’t It Funny», передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz.
На этот раз певица обратила внимание на творчество молодой исполнительницы из Астаны – скрипачки Меруерт Бахыт.
Девушка записала кавер-версию композиции «Ain’t It Funny» и сняла клип на фоне торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». Позже ролик появился в Instagram Джей Ло, которая не только отметила его, но и поделилась записью у себя в ленте.
В ответ на это внимание артистка из Казахстана выразила благодарность своей команде и призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. По её словам, публикация Лопес стала для неё признанием, вдохновением и сильным стимулом для дальнейшего творчества.
Меруерт отметила, что считает поддержку мировой звезды подтверждением того, что совместная работа и стремление к мечте могут открывать новые горизонты и превращать цели в реальность.
До сих пор не верю своим глазам. Сама легенда JLo лайкнула и поделилась нашим творчеством, - написала она.
Комментарии0 комментарий(ев)