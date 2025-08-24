Джей Ло опубликовала видео казахстанки, исполнившей кавер её песни на скрипке

Қазақ тіліне аудару

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях ролик астанинской скрипачки Меруерт Бахыт, исполнившей кавер её хита «Ain’t It Funny», передает Lada.kz со ссылкой на CMN.kz .

Фото: instagram.com/jlo/

На этот раз певица обратила внимание на творчество молодой исполнительницы из Астаны – скрипачки Меруерт Бахыт.

Девушка записала кавер-версию композиции «Ain’t It Funny» и сняла клип на фоне торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». Позже ролик появился в Instagram Джей Ло, которая не только отметила его, но и поделилась записью у себя в ленте.

В ответ на это внимание артистка из Казахстана выразила благодарность своей команде и призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. По её словам, публикация Лопес стала для неё признанием, вдохновением и сильным стимулом для дальнейшего творчества.

Меруерт отметила, что считает поддержку мировой звезды подтверждением того, что совместная работа и стремление к мечте могут открывать новые горизонты и превращать цели в реальность.