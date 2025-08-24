Скандальный розыгрыш автомобилей от казахстанских блогеров: министерство сделало заявление

Қазақ тіліне аудару

Министерство туризма и спорта (МТС) РК сообщило о начале проверки розыгрыша автомобилей за репост, организованный в Instagram блогерами Ерболатом Жанабыловым и Эльмирой Толегеновой, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/zhanabylov_e/

В Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. Он попросил провести проверку на соответствие проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

На данный момент гражданину Жанабылову в соответствии с частью 1 статьи 743 КоАП РК направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которого будет принято решение о возбуждении административного производства, - прокомментировали в минтуризма.

В ведомстве подчеркнули: в случае если таковых не поступит, то комитет возбудит дело по части 6 статьи 445-1 КоАП РК, оно будет рассмотрено заочно. Санкция влечет штраф:

на физических лиц в размере 100 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 500 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона РК «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи и распространение (реализация) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов лицом, не являющимся оператором лотереи или распространителем (агентом) лотереи.

Просим граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, «гивах» и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях лицами, не являющимися официальными организаторами лотерей, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери, - заключили в ведомстве.

Напомним, казахстанские блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова оказались в центре скандала после объявления розыгрыша 11 автомобилей за репост. Вместо прямого эфира с итогами подписчики получили приглашение на платный курс стоимостью 30 тысяч тенге. Как оказалось, участие в розыгрыше машин оказалось возможным только после оплаты. Обстоятельство вызвало критику в адрес организаторов.

Тогда Агентство по финансовому мониторингу передало материалы о деятельности блогеров в Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей РК.

К слову, аккаунты Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой в Instagram насчитывают 8,4 и 7,1 миллионов подписчиков соответственно.