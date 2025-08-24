18+
24.08.2025, 18:09

Замуж за иностранца в Казахстане: какие документы нужны для регистрации брака

Новости Казахстана 0 994

При заключении брака с иностранным гражданином в Казахстане действуют особые правила и требуется расширенный пакет документов, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане сегодня предусмотрено два способа подачи заявления на регистрацию брака. Первый – традиционный: будущие супруги лично приходят в отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) и собственноручно заполняют заявление. В этом случае обязательным условием является присутствие жениха и невесты.

Второй вариант – подача онлайн. Сделать это можно через портал eGov или мобильные приложения банков второго уровня. Один из будущих супругов направляет заявку, а второй должен ее подтвердить. Для этого потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП). После подачи документов каждый из заявителей проходит проверку на отсутствие ранее зарегистрированного брака. Спустя 15 дней необходимо лично явиться в РАГС для окончательного подписания документов. Если один из брачующихся не приходит, заявка автоматически аннулируется.

Однако при заключении брака с иностранным гражданином действуют дополнительные условия. Как пояснила исполняющая обязанности руководителя отдела РАГС города Павлодара Инеш Маусенова, регистрация в этом случае проводится только на общих основаниях и исключительно при личной подаче документов в РАГС. Услуга через портал eGov в подобных случаях не предоставляется.

Жених и невеста должны прийти лично и заполнить заявление. Иностранец дополнительно обязан предоставить справку о брачной правоспособности, выданную компетентными органами его государства. Документ подтверждает, что гражданин в данный момент не состоит в браке. Также требуется нотариально заверенная копия паспорта. Если ранее иностранец был женат или замужем, необходимо предоставить подтверждение о расторжении или прекращении предыдущего брака.

Нередко иностранцам приходится обращаться за подтверждающими документами в свою страну. Вместе с тем, нужные справки можно получить и через консульство или посольство без выезда из Казахстана. При планировании даты свадьбы важно учитывать сроки изготовления таких документов, которые регулируются госорганами страны, гражданином которой является будущий супруг или супруга.

