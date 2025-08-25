Один из пограничных пунктов Казахстана перешел на круглосуточный режим работы

Қазақ тіліне аудару

Пограничный пункт «Кеген» на границе Казахстана и Кыргызстана перешёл на круглосуточный режим, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Отделение пограничного контроля «Кеген» департамента Пограничной службы КНБ РК по Алматинской области начало работать в круглосуточном режиме. До этого контроль на границе осуществлялся только в дневное время.

Как сообщили в ведомстве, переход на новый график связан с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

Согласно документу, круглосуточный режим теперь действует не только в «Кегене», но и в соседнем кыргызстанском пункте пропуска «Каркара».

В ближайшее время на границе состоится встреча руководителей пограничных ведомств Казахстана и Кыргызстана. Стороны примут участие в официальной церемонии запуска нового режима работы.