35-летняя казахстанка скончалась после участия в ночном полумарафоне

В Кокшетау скончалась 35-летняя женщина, участвовавшая в ночном полумарафоне. Полиция завела уголовное дело, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото: Pixabay

В Акмолинской области зафиксирован трагический случай во время спортивного мероприятия. В Кокшетау после участия в ночном полумарафоне «Огни Кокшетау» умерла 35-летняя женщина.

По данным издания Koshetautoday, на дистанции 5 километров спортсменке внезапно стало плохо. Медицинские работники оперативно оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Однако женщину спасти не удалось – она скончалась, не выходя из комы.

В управлении физической культуры и спорта Акмолинской области отметили, что участница находилась в хорошей физической форме и ранее не жаловалась на проблемы со здоровьем. Причины смерти пока уточняются.

Факт подтвердили и в департаменте полиции Акмолинской области. По официальным данным, 24 августа в медицинском учреждении скончалась 35-летняя женщина, доставленная туда накануне, 23 августа, после забега в Кокшетау.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется следствие.