30.08.2025, 11:02

Родителей могут посадить за «воспитание» ремнём: новые поправки в Уголовный кодекс Казахстана

Новости Казахстана 0 486

С 16 сентября 2025 года вступают в силу новые поправки в Уголовный кодекс Казахстана, ужесточающие ответственность родителей и опекунов за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Теперь даже лёгкий шлёпок или удар ремнём может привести к уголовному делу. Юристы подчёркивают, что любое физическое или психологическое насилие над ребёнком теперь рассматривается как правонарушение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Ужесточение наказаний

Согласно новым поправкам, даже лёгкий шлёпок или удар ремнём теперь квалифицируются как уголовное преступление. Родителям или опекунам может грозить:

  • штраф до 1 000 МРП (около 3,9 миллиона тенге),

  • до 2 лет лишения свободы — если жестокое обращение сопровождало неисполнение обязанностей по воспитанию,

  • до 3 лет лишения свободы — если пострадавших детей двое и более.

Дополнительно суд может лишить виновных права занимать определённые должности или заниматься педагогической и иной деятельностью сроком до трёх лет.

Что изменилось?

Ранее избиение ребёнка считалось административным нарушением, и родителям грозил лишь административный штраф в размере 160 МРП (около 630 тысяч тенге) или арест до 40 суток. Во многих случаях подобные дела рассматривались как бытовые конфликты внутри семьи и заканчивались мягким наказанием.

Теперь же даже лёгкое физическое воздействие на ребёнка может привести к уголовному делу. Юристы подчёркивают, что любое физическое или психологическое насилие над ребёнком теперь рассматривается как правонарушение.

Почему это важно?

Юрист Дана Жанадил отмечает, что многие родители до сих пор оправдывают побои «методами воспитания». Однако в законе чётко сказано: любое физическое или психологическое насилие над ребёнком — это правонарушение. С точки зрения закона это уже основание для возбуждения уголовного дела.

Новые поправки делают защиту прав детей в Казахстане одной из самых сильных в регионе. Родителям стоит помнить: воспитание — это обязанность, но не право на насилие.

