Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в юбилейном саммите ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 августа 2025 года прибыл в город Тяньцзинь (КНР) для участия в юбилейном 25-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября под лозунгом «Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии». На встрече в государственной резиденции «Инбингуань» он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на укрепление стратегического партнерства между странами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото Акорды

Значение визита

Саммит ШОС рассматривается как одна из важнейших международных площадок для укрепления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. В этом году в повестку включены вопросы региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и совместной борьбы с современными вызовами.

Программа президента

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании организации и проведет ряд двусторонних встреч с главами государств-членов ШОС. Особое внимание будет уделено вопросам расширения экономического партнерства, углубления сотрудничества в энергетике, транспорте и цифровизации.

ШОС и Казахстан

Для Казахстана участие в ШОС имеет стратегическое значение, поскольку организация объединяет крупнейшие экономики и ключевых политических игроков региона. Активное вовлечение страны в деятельность объединения позволяет укреплять позиции на международной арене и способствовать развитию региональной интеграции.