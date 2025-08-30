С 1 сентября купание в водоемах Казахстана запрещено — но есть нюансы

Қазақ тіліне аудару

Официально купальный сезон в Казахстане завершается 31 августа, и с 1 сентября купание в водоемах считается нарушением. Однако законодательство содержит исключения: запрет распространяется лишь на оборудованные пляжи в нерабочее время, а штрафы применимы лишь при наличии специальных знаков и при надзоре, что делает ситуацию юридически сложной, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Законодательная база: что считается купальным сезоном

Согласно «Правилам безопасности на водоемах Казахстана», купальный сезон установлен с 1 июня по 31 августа. Вне этого периода купание на официальных пляжах — то есть оборудованных для массового отдыха местах — квалифицируется как «нерабочее время», и такое действие законом запрещено.

Где действует запрет — и где он неприменим

Запрет распространяется только на пляжи (то есть организованные участки для купания). В других местах, например в диких или рекреационных зонах общего пользования, запрет не действует, если там не установлены предупреждающие знаки вроде «Купание запрещено», «Опасно» и другие.

Какое наказание предусмотрено

Несоблюдение запрета без обозначения специального знака не является нарушением. Но если на пляже установили знак и при этом он не освещен, то нарушителям сначала сделают устное предупреждение.

Если купание продолжается, возможны последствия:

По статье 667 КоАП — штраф около 30 МРП или арест до 15 суток (если отказались подчиниться полиции).

По статье 443 КоАП — штраф около 5 МРП (если проигнорированы указания спасателя или другого уполномоченного лица).

Общий доступ остаётся

Важно, что запрет касается лишь организованных пляжей. Общие водоёмы — доступные для отдыха, купания и рыбалки — под запрет не попадают. Это значит, что при отсутствии соответствующих знаков купание в неофициальных местах остаётся законным.

Вывод

Хотя купальный сезон официально закрывается 31 августа, запрет распространяется только на оборудованные для отдыха пляжи в нерабочее время и лишь при наличии знаков безопасности. В остальных местах — где нет «организации» отдыха и «специальных зон» — купаться законно, при условии соблюдения общей осторожности и правил безопасности.