Педагоги по профориентации появятся во всех школах Казахстана

С нового учебного года профориентация станет обязательной частью школьной программы, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.KZ .

Фото: Pexels.com

В Казахстане с 2025 года во всех школах начнут работать педагоги, отвечающие за профессиональную ориентацию учащихся, сообщили в Министерстве просвещения.

Ведомство уточнило, что профориентация будет рассматриваться как приоритетное направление в школьном обучении. Такая мера направлена на то, чтобы помочь детям осознанно выбрать будущую профессию уже со школьной скамьи.

По данным министерства, на сегодняшний день молодежь страны полностью охвачена бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. Подготовка специалистов ведется по международным стандартам, а также законодательно закреплена возможность онлайн-обучения в колледжах.

Кроме того, к концу текущего года число студентов, обучающихся по целевому заказу с гарантией трудоустройства, достигнет 45 тысяч.