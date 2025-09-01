Казахстанцы смогут наблюдать редкий метеорный поток

Қазақ тіліне аудару

Фото: Pixabay

В госкорпорации «Роскосмос» предоставили астрономический прогноз с 1 по 7 сентября.

Так, в ночь с воскресенья на понедельник можно будет заметить метеорный поток Ауригиды – один из самых редких метеорных потоков. Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой.

Увидеть явление можно будет невооружённым глазом. Пик – 1 сентября в 08:00 (по времени Астаны), - сообщили в «Роскосмосе».

Уже четверг, 4 сентября, Луна окажется между Землёй и Плутоном, и скроет карликовую планету от взора землян. Наблюдать это событие можно будет только в телескоп.

Покрытие произойдет в 18:29 часов по времени Астаны. В воскресенье, 7 сентября, произойдет полное лунное затмение.

Полное лунное затмение – это явление происходит, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии – Земля отбрасывает свою тень на всю поверхность Луны. При этом солнечный свет преломляется в атмосфере нашей планеты и достигает поверхности Луны, окрашивая её в красно-оранжевый цвет. Увидеть это явление можно будет невооружённым глазом, - сообщили в «Роскосмосе».

Начало затмения – в 22:30 часов. Максимальная фаза явления – в 23:12 часов (по времени Астаны).