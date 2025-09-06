В Казахстане утвердили правила конкурса на название АЭС

В Агентстве РК по атомной энергии прошло заседание рабочей группы по проведению всенародного конкурса на лучшее название будущей атомной электростанции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Под председательством главы ведомства Алмасадама Саткалиева участники утвердили положение и состав конкурсной комиссии. В нее вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.
Оценка предложений будет вестись по нескольким критериям: историческая и культурная значимость, популярность, соответствие имиджу атомной энергетики, благозвучие, легкость запоминания и оригинальность. Нецензурные и дискриминационные варианты, а также названия с упоминанием брендов рассматривать не будут.
В Агентстве подчеркивают, что конкурс позволит вовлечь население в выбор имени для важного энергетического объекта и отразить культурные ценности страны.
Для обеспечения широкого участия граждан планируется использование цифровых решений. Так, МЦРИАП предложило провести конкурс через приложение eGov Mobile.
О том, что название АЭС выберут казахстанцы, стало известно 18 августа.
Комментарии0 комментарий(ев)