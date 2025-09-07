В Талгаре застрелили мужчину и похитили ребёнка

Қазақ тіліне аудару

Спецназ, как сообщили в МВД РК, успешно освободил похищенную девочку, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Создано с помощью ИИ

В Министерстве внутренних дел сообщили, что возбуждены уголовные дела по фактам похищения девочки и убийства мужчины.

По версии следствия, мужчина застрелил брата своей бывшей сожительницы, похитил ребёнка и скрылся. По данным департамента полиции, конфликт произошёл на почве личных отношений. Пострадавший скончался на месте. Личность подозреваемого установлена, ведутся меры по его задержанию и расследованию обстоятельств произошедшего.

Адвокат Гаухар Сарыева заявила, что подозреваемый в убийстве и похищении ребёнка ранее был обвинён её сестрой в изнасиловании, однако полиция не приняла мер. По её словам, мужчину уже задерживали и передавали в полицию, но на следующий день его освободили. После этого он начал угрожать потерпевшей, а затем застрелил её брата и похитил двухлетнего ребёнка.

В МВД сообщили, что в настоящее время подозреваемого преследуют и принимают меры для его немедленного задержания. Ход спецоперации находится на личном контроле министра внутренних дел.

Ребёнок успешно освобожден и передан матери.