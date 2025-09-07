Минздрав Казахстана дал советы по выбору рюкзака с точки зрения здоровья школьников

Қазақ тіліне аудару

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для родителей по выбору школьного рюкзака. В ведомстве подчеркнули: правильно подобранный рюкзак помогает сохранить здоровье спины ребёнка, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото с сайта Diapazon. Иллюстрация сгенерирована в Recraft.ai

Нормы веса рюкзака должны составлять, по данным Министерства здравоохранения:

1–3 классы — до 2 кг;

4–5 классы — до 2,5 кг;

6–7 классы — до 3,5 кг;

8–11 классы — до 4,5 кг.

При этом вес рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребёнка, говорят в ведомстве.

Минздрав рекомендует выбирать модель с широкими лямками и мягкой подкладкой, с ортопедической спинкой, выполненную из лёгкого и водоотталкивающего материала. Для безопасности желательно наличие светоотражающих элементов.

Советы родителям:

- проверяйте рюкзак на наличие лишних вещей;

- объясните ребёнку, что носить его нужно на двух плечах;

- обсудите с учителем возможность хранения части учебников в школе.