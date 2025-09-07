Минздрав Казахстана дал советы по выбору рюкзака с точки зрения здоровья школьников

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для родителей по выбору школьного рюкзака. В ведомстве подчеркнули: правильно подобранный рюкзак помогает сохранить здоровье спины ребёнка, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Нормы веса рюкзака должны составлять, по данным Министерства здравоохранения:
1–3 классы — до 2 кг;
4–5 классы — до 2,5 кг;
6–7 классы — до 3,5 кг;
8–11 классы — до 4,5 кг.
При этом вес рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребёнка, говорят в ведомстве.
Минздрав рекомендует выбирать модель с широкими лямками и мягкой подкладкой, с ортопедической спинкой, выполненную из лёгкого и водоотталкивающего материала. Для безопасности желательно наличие светоотражающих элементов.
Советы родителям:
- проверяйте рюкзак на наличие лишних вещей;
- объясните ребёнку, что носить его нужно на двух плечах;
- обсудите с учителем возможность хранения части учебников в школе.
«Безопасный рюкзак — это залог комфортного и здорового учебного года», — подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
