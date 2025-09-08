18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 07:10

Казахстан наращивает добычу: ОПЕК+ снимает ограничения в октябре

Новости Казахстана

Восемь государств, входящих в альянс ОПЕК+, среди которых и Казахстан, договорились с октября 2025 года повысить максимально разрешённый уровень нефтедобычи. Общая корректировка составит 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрём. В эту группу вошли Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: ridus.ru
Фото: ridus.ru

Добровольные ограничения и их пересмотр

Напомним, что у восьми из девятнадцати участников соглашения действовали дополнительные добровольные сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, которые планировалось сохранять до конца 2026 года. Ещё 2,2 млн баррелей в сутки ограничений были введены позднее, но с апреля текущего года ОПЕК+ начал постепенно от них отказываться.

Первоначальный план предусматривал плавное увеличение добычи в течение полутора лет. Однако страны решили ускорить процесс:

  • в мае 2025 года добыча была увеличена на 411 тыс. баррелей в сутки;

  • в июне и июле — аналогичными темпами;

  • в августе — почти на 550 тыс. баррелей в сутки;

  • в сентябре принято схожее решение.

Таким образом, к концу сентября картель полностью завершает выход из ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки.

Казахстанский фактор

Для Казахстана, как одного из крупнейших нефтедобывающих участников ОПЕК+, корректировка добычи имеет особое значение. Страна активно участвует в согласованных действиях по стабилизации рынка нефти и одновременно стремится увеличить собственные доходы от экспорта углеводородов.

Увеличение предельного уровня добычи в октябре откроет для Казахстана возможности:

  • повысить объёмы поставок на внешние рынки;

  • укрепить позиции в международной энергетической политике;

  • сбалансировать бюджетные поступления за счёт роста нефтяных доходов.

Перспективы для мирового рынка

Как отметил вице-премьер России Александр Новак, октябрьская корректировка составит лишь 1/12 от оставшихся добровольных ограничений, что отражает поэтапный подход стран-участниц к выходу из режима сокращений.

Для мирового рынка нефти действия ОПЕК+ означают постепенное наращивание предложения, что может влиять на цены и баланс спроса и предложения. Казахстан в этом процессе играет значимую роль как стабильный поставщик сырья в региональные и глобальные энергосистемы.

