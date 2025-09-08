18+
08.09.2025, 07:22

Али Алиев заявил об отставке после позора сборной Казахстана

Новости Казахстана 0 722

Сборная Казахстана уступила Бельгии со счетом 0:6 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Встреча прошла на стадионе «Констант Ванден Сток» («Лотто Парк») в Брюсселе, который является домашней ареной «Андерлехта», сообщает Lada.kz со ссылкой на sports.kz.

© Фото : Казахстанская федерация футбола
© Фото : Казахстанская федерация футбола

Серия неудач команды

Для команды под руководством Али Алиева это поражение стало уже четвертым в пяти матчах квалификации. Ранее казахстанцы дважды проиграли Уэльсу (1:3 и 0:1), а также уступили Северной Македонии (0:1). Единственный положительный результат — победа над Лихтенштейном со счетом 2:0.

Таким образом, после пяти игр в активе сборной Казахстана только три очка, что позволяет занимать лишь четвертое место в группе J.

Турнирная таблица группы J

  • Северная Македония — 11 очков (5 матчей)

  • Бельгия — 10 очков (4 матча)

  • Уэльс — 10 очков (5 матчей)

  • Казахстан — 3 очка (5 матчей)

  • Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)

Заявление Али Алиева

После финального свистка главный тренер сборной Казахстана взял ответственность за результат на себя и сообщил о намерении покинуть пост:

«Всё, что произошло... Поражение — это моя вина. Я его полностью беру на себя. Напишу, подам в отставку, президенту сразу же сообщу по приезду», — заявил Алиев на пресс-конференции.

Что дальше для сборной

Теперь судьба команды в отборочном турнире и будущее национальной сборной напрямую зависят от решения Федерации футбола Казахстана, которая должна определить, кто поведет игроков в оставшихся матчах.

