Что готовили для автолюбителей в Казахстане — и почему планы резко изменились

В Казахстане снова подняли вопрос о запрете ввоза автомобилей старше семи лет. Инициатива обсуждалась на уровне министерств и Координационного совета по вопросам экономической интеграции, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: 7fon.club

Предпосылки для введения ограничений

Идея появилась на фоне широкой легализации машин в 2023 году, когда в стране было зарегистрировано более 300 тысяч автомобилей со средним возрастом 17 лет. Многие из них не соответствуют экологическим нормам и техническим регламентам, что, по мнению специалистов, негативно влияет на состояние автопарка и экологическую ситуацию.

Позиция министерства

Министерство промышленности и строительства поддержало предложение активистов о запрете ввоза автомобилей старше трёх лет. Однако, когда речь зашла о более масштабных мерах — ограничении на ввоз машин старше семи лет, — ведомство вынесло этот вопрос на рассмотрение Координационного совета в июле 2024 года.

Решение по инициативе

После обсуждения было признано, что инициатива пока преждевременна. В итоге вопрос не стали выносить на Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), и дальнейшее продвижение ограничений приостановлено. В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день эта тема больше не находится в активной фазе рассмотрения.

Напоминание о прошлых заявлениях

Ранее, ещё в 2024 году, представитель Министерства промышленности Адильбек Бектибаев уже сообщал о планах Казахстана запретить ввоз автомобилей старше семи лет и предложить аналогичные меры странам ЕАЭС. Однако пока до реализации этой инициативы дело не дошло.