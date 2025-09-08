Казахстанские невесты и женихи все чаще выбирают супругов другой национальности

Қазақ тіліне аудару

По итогам 2024 года в Казахстане зарегистрировано 123,6 тыс. браков, из которых 22,4 тыс. пришлись на межэтнические союзы. Таким образом, их доля составила 18,2% — на 0,5 процентного пункта выше, чем годом ранее, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Доля смешанных союзов достигла максимума за 17 лет

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, это один из самых высоких показателей за последние два десятилетия. Сравнимый уровень фиксировался только в 2007 году, а абсолютный максимум был достигнут в 2005-м — тогда доля смешанных браков составляла 18,8%.

От спада к росту: динамика последних лет

С 2004 по 2020 год страна наблюдала противоположный тренд — показатель межэтнических браков снизился с 18,7% до рекордно низких 14,2%. Однако с 2021 года ситуация изменилась: на протяжении четырех лет фиксируется рост, в результате чего показатель вернулся на уровень начала 2000-х.

Этнический состав и различия в тенденциях

Анализ по национальностям показывает разные подходы к созданию семей:

Казахи вступают в смешанные браки реже других: среди мужчин — 6,9% (5,9 тыс. из 85,8 тыс.), среди женщин — 5,7% (4,8 тыс. из 84,7 тыс.).

Русские демонстрируют наиболее высокую открытость: 30,7% мужчин (5,7 тыс. из 18,6 тыс.) и 35,6% женщин (7,1 тыс. из 20 тыс.) заключили браки с представителями других национальностей.

Узбеки занимают промежуточное положение: среди мужчин — 15,7% (0,8 тыс. из 4,9 тыс.), среди женщин — 17,2% (0,9 тыс. из 5 тыс.).

Причины и объяснения экспертов

Специалисты отмечают: на статистику влияют не только культурные особенности и личные предпочтения, но и численность этнической группы. Чем больше сообщество, тем выше вероятность, что его представители создадут семью внутри своей национальности.