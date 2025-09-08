Казахстан начал работы по спасению Аральского моря

Қазақ тіліне аудару

В Туркестанской области стартовала масштабная механизированная очистка головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. Инициатива направлена на наполнение пересохшего Аральского моря и обеспечение водными ресурсами сельскохозяйственных земель региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Очистка гидроузла и его роль

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, 8 сентября 2025 года на объекте начаты работы по удалению ила и песка с использованием специальной техники.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что это мероприятие необходимо для безопасного пропуска паводковых вод.

«Весной начнется сброс воды из Коксарайского контррегулятора в нижнее течение Сырдарьи, что позволит пополнить Аральское море и обеспечить оросительной водой посевные площади Кызылординской области», – отметил глава ведомства.

Технические характеристики Коксарайского контррегулятора

Вместимость гидроузла составляет 3 млрд кубометров.

Основная задача объекта – предотвращение паводковых подтоплений в бассейне Сырдарьи.

Контррегулятор регулирует объем талой воды, поступающей в Шардаринское водохранилище.

Он обеспечивает стабильное снабжение водой сельского хозяйства и поддержание местных экосистем.

Исторический контекст: трагедия Арала

До середины XX века Аральское море считалось четвертым по величине озером планеты. Однако начиная с 1960-х годов уровень воды резко снижался. Причиной стало массовое использование вод Амударьи и Сырдарьи для нужд орошения.

Сегодня большая часть бывшей акватории покрыта пустыней Аралкум. Восстановительные проекты, реализуемые Казахстаном, рассматриваются как попытка хотя бы частично вернуть жизнь в этот уникальный регион и смягчить последствия экологической катастрофы.