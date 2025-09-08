Казахстанку оштрафовали на 78 тыс тенге за громкий разговор

Қазақ тіліне аудару

В Шымкенте женщина получила административный штраф в размере 78 640 тенге за грубое поведение на аллее «Арбат». Суд квалифицировал её действия как мелкое хулиганство, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу суда .

Фото: smi24.kz

Подробности инцидента

Событие произошло 4 сентября 2025 года около 19:40. По материалам суда, женщина сначала ударила ногой по стеклянной двери бутика. Затем она вошла внутрь, вынесла и выбросила на улицу цветок, после чего громко разговаривала, мешая прохожим и посетителям торговых точек.

Судебное разбирательство

Дело рассматривалось в административном суде Шымкента. В материалах значились объяснительная, протокол и собранные доказательства, которые подтвердили факт нарушения. Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 434 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Смягчающие и отягчающие обстоятельства

При вынесении решения суд учёл, что у нарушительницы есть несовершеннолетний ребёнок, что стало смягчающим фактором. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Итоговое решение

Женщине назначили штраф в размере двадцати месячных расчётных показателей, что составляет 78 640 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.