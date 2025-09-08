Советник председателя Нацбанка сделал заявление о запретах и ограничениях в Казахстане

В Казахстане цифровая трансформация уже стала стандартом для банков и финтех-компаний. Теперь аналогичные перемены проходят и внутри Национального банка. Об этом в интервью Digital Business рассказал советник председателя Нацбанка Бинур Жаленов. По его словам, регулятор больше не может оставаться исключительно «надзорным органом», сообщает Lada.kz.
Советник отметил, что современный рынок требует от регулятора гибкости и технологичности.
Если банки и финтех-компании давно перешли на цифровые процессы, то и сам Нацбанк обязан быть на сопоставимом уровне.
Основная цель – перестать восприниматься как структура, которая лишь ограничивает и запрещает.
Новый формат работы предполагает партнерство с рынком и стимулирование инноваций, сохраняя при этом контрольные функции.
«Мы должны перейти от логики “запретить и ограничить” к логике “развивать и поддерживать”», — подчеркнул Жаленов.
Бинур Жаленов объяснил, что будущий цифровой Нацбанк строится на двух ключевых основах:
Концептуальная часть.
Роль регулятора меняется: от строгого контролера к партнеру и драйверу развития.
В условиях глобальной конкуренции Нацбанк обязан помогать рынку развиваться, а не тормозить его.
Проектная часть.
Вместе с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка утвержден документ, определяющий пять приоритетных направлений.
Эти направления должны стать дорожной картой цифровой трансформации Национального банка.
