Советник председателя Нацбанка сделал заявление о запретах и ограничениях в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане цифровая трансформация уже стала стандартом для банков и финтех-компаний. Теперь аналогичные перемены проходят и внутри Национального банка. Об этом в интервью Digital Business рассказал советник председателя Нацбанка Бинур Жаленов. По его словам, регулятор больше не может оставаться исключительно «надзорным органом», сообщает Lada.kz.