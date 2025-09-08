18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.09.2025, 10:51

Советник председателя Нацбанка сделал заявление о запретах и ограничениях в Казахстане

Новости Казахстана 0 432

В Казахстане цифровая трансформация уже стала стандартом для банков и финтех-компаний. Теперь аналогичные перемены проходят и внутри Национального банка. Об этом в интервью Digital Business рассказал советник председателя Нацбанка Бинур Жаленов. По его словам, регулятор больше не может оставаться исключительно «надзорным органом», сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему Нацбанк меняет подход

Советник отметил, что современный рынок требует от регулятора гибкости и технологичности.

  • Если банки и финтех-компании давно перешли на цифровые процессы, то и сам Нацбанк обязан быть на сопоставимом уровне.

  • Основная цель – перестать восприниматься как структура, которая лишь ограничивает и запрещает.

  • Новый формат работы предполагает партнерство с рынком и стимулирование инноваций, сохраняя при этом контрольные функции.

«Мы должны перейти от логики “запретить и ограничить” к логике “развивать и поддерживать”», — подчеркнул Жаленов.

Две составляющие цифрового Нацбанка

Бинур Жаленов объяснил, что будущий цифровой Нацбанк строится на двух ключевых основах:

  1. Концептуальная часть.

    • Роль регулятора меняется: от строгого контролера к партнеру и драйверу развития.

    • В условиях глобальной конкуренции Нацбанк обязан помогать рынку развиваться, а не тормозить его.

  2. Проектная часть.

    • Вместе с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка утвержден документ, определяющий пять приоритетных направлений.

    • Эти направления должны стать дорожной картой цифровой трансформации Национального банка.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?