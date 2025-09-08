Новое министерство появится в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил с ежегодным посланием народу, в ходе которого анонсировал создание нового ведомства, посвящённого развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Глава государства сообщил о планах формирования Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Основные моменты:
Ведомство будет создано на базе действующего профильного министерства.
Руководителем нового министерства станет специалист уровня вице-премьера.
Министерство сосредоточится на вопросах цифровизации и внедрении современных технологий, включая искусственный интеллект, платформенную экономику и работу с большими данными.
Президент подчеркнул необходимость скорейшего принятия Цифрового Кодекса, который станет законодательной основой цифрового развития страны:
Закон определит ключевые направления цифровизации.
Включает развитие ИИ, платформенной экономики и использование больших данных.
Цель — обеспечить Казахстану вхождение в новый технологический уклад.
Токаев отметил, что цифровизация потребует коренной перестройки системы государственного управления:
Повышение прозрачности процессов.
Усиление эффективности работы госорганов.
Формирование человекоцентричной модели управления, ориентированной на граждан.
Создание нового министерства и принятие Цифрового Кодекса должны стать ключевыми шагами Казахстана к технологическому прорыву и модернизации государственных институтов.
