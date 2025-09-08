С 16 сентября казахстанцев будут сажать за передачу своих счетов

Қазақ тіліне аудару

С 16 сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу новая статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за участие в схемах мошенничества через банковские счета. Речь идет о так называемых дропперах — людях, которые помогают преступникам переводить деньги, часто оставаясь незамеченными, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

Кто такие дропперы и чем они опасны

Мошенники редко действуют в одиночку. Для облегчения перевода средств они используют помощников — дропперов, задача которых состоит в том, чтобы получить деньги и переслать их дальше, усложняя отслеживание преступлений.

Некоторые дропперы осознанно участвуют в преступных схемах.

Другие могут не знать, что их банковский счет используется мошенниками.

Ранее доказать сознательное участие дроппера было сложно, поэтому многие уходили от ответственности. Теперь ситуация меняется: за такие действия вводится уголовная ответственность.

Новые правила: статья 232-1 УК РК

Министерство внутренних дел РК напоминает, что с 16 сентября 2025 года каждый гражданин, передавший свою банковскую карту или счет постороннему лицу, будет нести уголовную ответственность.

Наказания зависят от степени нарушения и размера вознаграждения:

За передачу счета за вознаграждение : штраф 160 МРП (629 120 тенге) или арест на 50 суток с конфискацией имущества.

За передачу счета за значительное вознаграждение : штраф до 3 000 МРП (11 796 000 тенге), исправительные работы, общественные работы до 1 000 часов или лишение свободы до 2 лет с конфискацией имущества.

За передачу счета за крупное вознаграждение : штраф до 4 000 МРП (15 728 000 тенге), исправительные работы, общественные работы до 1 000 часов или лишение свободы до 3 лет с конфискацией имущества.

За незаконные переводы в пользу мошенников : за обычное вознаграждение — штраф до 2 000 МРП (7 864 000 тенге) или лишение свободы до 2 лет; за значительное — штраф до 3 000 МРП (11 796 000 тенге) или лишение свободы до 3 лет; за крупное — штраф до 5 000 МРП (19 660 000 тенге) или лишение свободы до 5 лет.

За приобретение доступа к чужим счетам для переводов: лишение свободы до 7 лет и конфискация имущества.

Дропперы больше не смогут «отмазаться»

Теперь дропперы будут нести ответственность наравне с мошенниками, вне зависимости от того, знали они о преступной схеме или нет.

Эксперты предупреждают: дропперы — не помощники мошенников, а расходный материал, используемый для перевода денег и отвлечения внимания полиции. Рано или поздно такие схемы раскрываются, а «приманки» оказываются под следствием.

Итог

Казахстанцам следует внимательно относиться к передаче своих банковских счетов третьим лицам. Нарушение новых правил теперь грозит серьезными штрафами, исправительными работами и лишением свободы, а также конфискацией имущества.