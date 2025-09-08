Казахстану нужны не одна, а несколько АЭС — Токаев

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного Послания народу заявил, что реализация одного проекта атомной станции с российской корпорацией «Росатом» недостаточна для обеспечения устойчивого экономического роста страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Энергетический переход как инструмент развития

По словам Президента, переход к новым источникам энергии для Казахстана не является самоцелью. Это — инструмент обеспечения долгосрочной стабильности и развития экономики, учитывающий реальные возможности национальной энергосистемы.

Токаев подчеркнул:

«Важным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Однако для стабильного роста экономики этого, пожалуй, недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции».

Международное сотрудничество в атомной отрасли

Президент также сообщил о недавней встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. На встрече стороны договорились о стратегическом партнерстве в области ядерной энергетики.

Токаев отметил, что Казахстан открыт к сотрудничеству с любыми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе. Такой подход направлен на укрепление энергетического суверенитета страны и повышение надежности энергетической инфраструктуры.