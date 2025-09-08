18+
08.09.2025, 12:10

Токаев поручил кардинально изменить Казахстан за три года

Новости Казахстана 0 570

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести коренные изменения в Казахстане в течение ближайших трёх лет. Об этом он заявил в своём новом Послании народу Казахстана, подчеркнув стратегическую важность ускоренного развития страны в условиях глобальных технологических изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz

Влияние искусственного интеллекта на общество

Президент отметил, что развитие искусственного интеллекта уже оказывает значительное влияние на мировоззрение и поведение людей, особенно среди молодёжи. По его словам, современные технологии не просто меняют привычные процессы, но формируют новый образ жизни всего человечества.

«Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества. Мы должны быть готовы к этому», — подчеркнул Токаев.

Решительные действия и стратегическая задача

Токаев подчеркнул необходимость решительных действий, отметив, что промедление может иметь крайне негативные последствия для страны.

В качестве стратегической цели Президент поставил задачу:

  • превратить Казахстан в полноценную цифровую страну в течение трёх лет;

  • обеспечить интеграцию современных технологий в ключевые сферы экономики и социальной жизни;

  • подготовить общество к новым вызовам глобальной цифровой эпохи.

