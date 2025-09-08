18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 13:18

Казахстан обозначил внешнеполитический курс: Россия, Украина, Китай, США в приоритете

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу подчеркнул стратегические приоритеты внешней политики страны. По его словам, сбалансированный и конструктивный подход на международной арене полностью отвечает интересам государства и способствует устойчивому социально-экономическому развитию, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сбалансированная внешняя политика как основа развития

Токаев отметил, что международная политика Казахстана направлена на укрепление дружеских отношений со всеми странами и соблюдение национальных интересов:

"Уверен, сбалансированная, конструктивная внешняя политика, соответствующая стратегическим национальным интересам нашего государства, принесёт большую пользу устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта", — подчеркнул Президент.

По его словам, растущий интерес иностранных государств к сотрудничеству с Казахстаном отражает авторитет страны на международной арене:

"Многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном. Это подтверждает авторитет и востребованность нашего государства на мировой арене. Казахстан активно участвует в решении международных проблем и ценит сотрудничество как с соседями, так и с отдалёнными государствами", — отметил Токаев.

Активная дипломатия и международные визиты

Президент напомнил о своих недавних официальных визитах, которые способствовали развитию двусторонних отношений:

  • Китай – проведены плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних связей.

  • Турция и Кыргызстан – визиты признаны успешными.

До конца года запланированы новые встречи и поездки:

  • Россия и Узбекистан – визиты главы государства.

  • Азербайджан, Армения, Туркменистан – двусторонние встречи с лидерами.

  • Ряд стран Азии и Европы – переговоры с руководителями на высоком уровне.

Участие в международных памятных мероприятиях

Токаев подчеркнул важность исторической памяти в международной политике. В этом году отмечаются значимые даты:

  • 80-летие окончания Второй мировой войны – участие Казахстана в торжествах в Москве и Пекине как проявление уважения к жертвам войны и предупреждение о недопустимости новых конфликтов.

  • Примеры дипломатии – Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске и подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

"Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы. Худой мир лучше доброй ссоры", — подчеркнул Президент.

Казахстан и Организация Объединённых Наций

Президент также напомнил о 80-летии создания ООН и подчеркнул её ключевую роль в решении международных проблем:

  • ООН как основная площадка переговоров – Казахстан выступает за справедливое урегулирование актуальных вопросов.

  • Необходимость реформы Совета Безопасности – Токаев намерен представить своё видение на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, включая предложения по модернизации Организации.

"ООН по-прежнему не имеет альтернативы. В ближайшее время я планирую выступить на Генеральной Ассамблее и представить позицию Казахстана по международной ситуации, включая предложения по реформированию Организации Объединённых Наций", — сказал Президент.

