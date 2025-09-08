Что происходит с бензином в Казахстане - ответ министра энергетики

8 сентября 2025 года министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал обеспокоенность казахстанцев возможным ростом цен на бензин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у министра, может ли подорожание топлива быть вызвано укреплением доллара и дефицитом бензина в соседней России.
Ерлан Аккенженов отметил, что цены на топливо внутри страны не зависят напрямую от курса доллара. Основными факторами остаются внутренние спрос и предложение, а также тревога граждан в связи с ситуацией в Российской Федерации.
"Ситуация в РФ вызывает определенные беспокойства у наших граждан, ведь граница между странами составляет почти 7 тысяч километров и это нельзя обойти", – подчеркнул министр.
Министр сообщил, что по состоянию на сегодня запасы бензина марки АИ-95 остаются стабильными. На прошлой неделе запасов хватало на 21 день, на текущей неделе — уже на 26 дней.
"Заводы работают стабильно, ситуация по АИ-92 аналогичная. Я не думаю, что ситуация повторится как в России", – отметил глава Минэнерго.
Аккенженов напомнил, что профильное ведомство регулярно продлевает запрет на экспорт бензина, что также поддерживает стабильность внутреннего рынка.
