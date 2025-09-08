18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 16:37

В Казахстане хотят перевести автомобили на новый вид топлива

Новости Казахстана

8 сентября 2025 года в кулуарах правительства глава компании «Казахгаз» Алибек Жамауов сообщил о планах по переводу казахстанских автомобилей на альтернативное топливо – компримированный природный газ (метан), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Программа перехода на сжатый газ

Жамауов отметил, что разработана целая программа, направленная на постепенное внедрение альтернативного топлива в автопарке страны. Основная цель – снизить зависимость транспорта от традиционного бензина и дизеля, а также уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

«Мы работаем над этим. Это плавный переход автолюбителей на альтернативное топливо – метан», – подчеркнул глава «Казахгаза».

Метан как основной альтернативный источник энергии

На данный момент в Казахстане уже все пассажирские автобусы переведены на метан. По словам Жамауова, ресурсов газа достаточно, чтобы обеспечить стабильное снабжение как общественного, так и легкового транспорта.

  • Доступность: Метана в стране много, поэтому дефицита топлива не ожидается.

  • Постепенность: Сначала альтернативное топливо внедряется в общественном транспорте, а затем планируется перевод легковых автомобилей.

  • Экологичность: Сжатый природный газ позволяет сократить выбросы вредных веществ и улучшить экологическую ситуацию в городах.

Планы на будущее

Переход на компримированный газ рассматривается как стратегическая инициатива государства. В дальнейшем предполагается:

  1. Расширение сети газозаправочных станций по всей стране.

  2. Модернизация легковых автомобилей и коммерческого транспорта под использование метана.

  3. Обучение водителей и автосервисов работе с новым видом топлива.

  4. Создание стимулирующих программ для владельцев автомобилей, готовых перейти на газ.

Итог

Казахстан постепенно двигается к экологически чистому транспорту. Переход на компримированный газ позволит снизить нагрузку на традиционные виды топлива, сократить выбросы и обеспечить стране устойчивое энергетическое будущее.

