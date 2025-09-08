Bloomberg: Евросоюз впервые захотел ввести санкции против Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Европейский союз в первый раз рассматривает возможность введения санкций в отношении Казахстана из-за поставок определенных товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в ЕС, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Причина возможных ограничений

Санкции могут затронуть импорт конкретного оборудования в Казахстан, которое, по данным Евросоюза, в значительных объемах перенаправляется в Россию и используется для производства вооружений.

В материале Bloomberg отмечается, что речь идет о применении так называемого «инструмента по борьбе с обходом санкций», который ЕС может использовать впервые.

Как будут приниматься решения

Применение данного инструмента требует наличия убедительных доказательств. Любые санкции ЕС, включая новые меры против Казахстана, должны получить поддержку всех государств-членов союза.

Параллельные меры против России

В то же время ЕС изучает возможность введения дополнительных санкций против России. Среди рассматриваемых мер:

Ограничения для ряда российских банков и энергетических компаний.

Ограничения на работу российских платежных систем и кредитных карт.

Контроль и ограничения криптовалютных бирж.

Дополнительные меры по торговле нефтью.

Цель этих мер — усилить давление на президента России Владимира Путина и способствовать прекращению конфликта на Украине.

Динамика обсуждения

Предлагаемый пакет санкций находится на стадии обсуждения и может быть изменен в ближайшие дни и недели, отмечают источники Bloomberg.