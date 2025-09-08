Bloomberg: Евросоюз впервые захотел ввести санкции против Казахстана

Европейский союз в первый раз рассматривает возможность введения санкций в отношении Казахстана из-за поставок определенных товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в ЕС, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Санкции могут затронуть импорт конкретного оборудования в Казахстан, которое, по данным Евросоюза, в значительных объемах перенаправляется в Россию и используется для производства вооружений.
В материале Bloomberg отмечается, что речь идет о применении так называемого «инструмента по борьбе с обходом санкций», который ЕС может использовать впервые.
Применение данного инструмента требует наличия убедительных доказательств. Любые санкции ЕС, включая новые меры против Казахстана, должны получить поддержку всех государств-членов союза.
В то же время ЕС изучает возможность введения дополнительных санкций против России. Среди рассматриваемых мер:
Ограничения для ряда российских банков и энергетических компаний.
Ограничения на работу российских платежных систем и кредитных карт.
Контроль и ограничения криптовалютных бирж.
Дополнительные меры по торговле нефтью.
Цель этих мер — усилить давление на президента России Владимира Путина и способствовать прекращению конфликта на Украине.
Предлагаемый пакет санкций находится на стадии обсуждения и может быть изменен в ближайшие дни и недели, отмечают источники Bloomberg.
