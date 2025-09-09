Автостраховка в Казахстане станет «региональной»: чем опаснее дороги – тем выше цена

Қазақ тіліне аудару

Стоимость обязательной автостраховки (ОГПО ВТС) в Казахстане может измениться в зависимости от региона. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило проект постановления, в котором уточнены ключевые показатели для расчета тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kolesa.kz

Новые параметры расчета

С 2026 года таргетируемая убыточность по автострахованию будет установлена на уровне 65%. При этом фактор достоверности, который отражает степень доверия к статистическим данным, определён на уровне 10%.

В АРРФР пояснили, что снижение фактора достоверности с 70% до 10% связано с резким ростом числа ДТП с пострадавшими за последние два года. По официальным данным, за двенадцать месяцев количество аварий с погибшими и ранеными выросло почти в два раза – с 21 770 до 38 063 случаев.

Почему изменения считают временными

Регулятор отмечает, что столь резкий рост аварийности рассматривается как статистическая аномалия и не отражает долгосрочную тенденцию. Именно поэтому фактор достоверности оставили на низком уровне. Такой подход, по словам представителей агентства, позволит избежать резких колебаний страховых премий в разных регионах – как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Как это повлияет на стоимость

На основе таргетируемой убыточности и фактора достоверности будут рассчитываться поправочные коэффициенты. В регионах, где уровень убыточности выше целевого, страховые премии возрастут. В тех областях, где ситуация более благополучная, стоимость автостраховки, напротив, может снизиться.

Таким образом, тарифы будут гибко корректироваться под региональные особенности, что, по мнению АРРФР, сделает систему более справедливой.

Права потерпевших останутся неизменными

В агентстве подчеркнули, что корректировка тарифов никак не затронет размер страховых выплат потерпевшим в ДТП. Эти суммы закреплены в законе об ОГПО ВТС и не зависят от ежегодного пересмотра коэффициентов.

Общественное обсуждение и дальнейшие шаги

Обновлённый проект документа размещён на портале «Открытые НПА» и будет обсуждаться до 8 сентября. Если он будет утверждён, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Что означают ключевые показатели

Таргетируемая убыточность – целевой уровень расходов страховщиков на выплаты по полисам ОГПО ВТС.

Фактор достоверности – коэффициент, показывающий степень доверия к используемым статистическим данным.

Ежегодное обновление этих параметров, по словам регулятора, позволяет своевременно корректировать тарифы и делает систему расчёта более объективной.