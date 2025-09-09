Автостраховка в Казахстане станет «региональной»: чем опаснее дороги – тем выше цена

Стоимость обязательной автостраховки (ОГПО ВТС) в Казахстане может измениться в зависимости от региона. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило проект постановления, в котором уточнены ключевые показатели для расчета тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
С 2026 года таргетируемая убыточность по автострахованию будет установлена на уровне 65%. При этом фактор достоверности, который отражает степень доверия к статистическим данным, определён на уровне 10%.
В АРРФР пояснили, что снижение фактора достоверности с 70% до 10% связано с резким ростом числа ДТП с пострадавшими за последние два года. По официальным данным, за двенадцать месяцев количество аварий с погибшими и ранеными выросло почти в два раза – с 21 770 до 38 063 случаев.
Регулятор отмечает, что столь резкий рост аварийности рассматривается как статистическая аномалия и не отражает долгосрочную тенденцию. Именно поэтому фактор достоверности оставили на низком уровне. Такой подход, по словам представителей агентства, позволит избежать резких колебаний страховых премий в разных регионах – как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.
На основе таргетируемой убыточности и фактора достоверности будут рассчитываться поправочные коэффициенты. В регионах, где уровень убыточности выше целевого, страховые премии возрастут. В тех областях, где ситуация более благополучная, стоимость автостраховки, напротив, может снизиться.
Таким образом, тарифы будут гибко корректироваться под региональные особенности, что, по мнению АРРФР, сделает систему более справедливой.
В агентстве подчеркнули, что корректировка тарифов никак не затронет размер страховых выплат потерпевшим в ДТП. Эти суммы закреплены в законе об ОГПО ВТС и не зависят от ежегодного пересмотра коэффициентов.
Обновлённый проект документа размещён на портале «Открытые НПА» и будет обсуждаться до 8 сентября. Если он будет утверждён, новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.
Таргетируемая убыточность – целевой уровень расходов страховщиков на выплаты по полисам ОГПО ВТС.
Фактор достоверности – коэффициент, показывающий степень доверия к используемым статистическим данным.
Ежегодное обновление этих параметров, по словам регулятора, позволяет своевременно корректировать тарифы и делает систему расчёта более объективной.
Комментарии1 комментарий(ев)