18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.09.2025, 09:54

Казахстан оказался единственной страной ЕАЭС без реального роста зарплат - доходы растут только на бумаге

Новости Казахстана 0 470

В Казахстане зафиксирован самый слабый рост реальных зарплат среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За первую половину 2025 года показатель составил всего 0,3%, что практически равно стагнации. При этом номинальные доходы формально выросли на 10,7%, но почти весь прирост нивелировала инфляция, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Лидеры по уровню зарплат

По данным Евразийской экономической комиссии, наибольшие средние зарплаты в ЕАЭС получают в России — около 1 110 долларов в месяц (568 тыс. тенге). Казахстан занимает второе место — 849 долларов (435 тыс. тенге). Далее следуют:

  • Беларусь — 815 долларов (417 тыс. тенге),

  • Армения — 753 доллара (386 тыс. тенге),

  • Кыргызстан — 481 доллар (246 тыс. тенге).

Несмотря на сохранение второго места по абсолютному уровню доходов, Казахстан заметно отстает по динамике их роста.

Реальные показатели по странам

В остальных странах союза зарплаты увеличивались более ощутимыми темпами:

  • Армения — номинальный рост 5,6%, реальный — 2,4%;

  • Беларусь — 18% и 11% соответственно;

  • Кыргызстан — 19,6% и 11,5%;

  • Россия — 14,5% и 4,1%.

Таким образом, все соседи Казахстана показали более уверенный рост реальных доходов населения.

Казахстан рискует потерять позиции

Экономисты отмечают, что инфляция в Казахстане практически «съела» весь прирост заработков. В результате страна стала единственным государством ЕАЭС, где реальный рост зарплат оказался символическим.

Это тревожная тенденция: еще год назад Казахстан практически не уступал России по уровню доходов, а другие страны значительно отставали. Теперь же соседи стремительно сокращают разрыв и при сохранении нынешних темпов могут перегнать Казахстан по зарплатам.

1
9
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?