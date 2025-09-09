Казахстан оказался единственной страной ЕАЭС без реального роста зарплат - доходы растут только на бумаге

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане зафиксирован самый слабый рост реальных зарплат среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За первую половину 2025 года показатель составил всего 0,3% , что практически равно стагнации. При этом номинальные доходы формально выросли на 10,7% , но почти весь прирост нивелировала инфляция, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Лидеры по уровню зарплат

По данным Евразийской экономической комиссии, наибольшие средние зарплаты в ЕАЭС получают в России — около 1 110 долларов в месяц (568 тыс. тенге). Казахстан занимает второе место — 849 долларов (435 тыс. тенге). Далее следуют:

Беларусь — 815 долларов (417 тыс. тенге),

Армения — 753 доллара (386 тыс. тенге),

Кыргызстан — 481 доллар (246 тыс. тенге).

Несмотря на сохранение второго места по абсолютному уровню доходов, Казахстан заметно отстает по динамике их роста.

Реальные показатели по странам

В остальных странах союза зарплаты увеличивались более ощутимыми темпами:

Армения — номинальный рост 5,6%, реальный — 2,4%;

Беларусь — 18% и 11% соответственно;

Кыргызстан — 19,6% и 11,5%;

Россия — 14,5% и 4,1%.

Таким образом, все соседи Казахстана показали более уверенный рост реальных доходов населения.

Казахстан рискует потерять позиции

Экономисты отмечают, что инфляция в Казахстане практически «съела» весь прирост заработков. В результате страна стала единственным государством ЕАЭС, где реальный рост зарплат оказался символическим.

Это тревожная тенденция: еще год назад Казахстан практически не уступал России по уровню доходов, а другие страны значительно отставали. Теперь же соседи стремительно сокращают разрыв и при сохранении нынешних темпов могут перегнать Казахстан по зарплатам.