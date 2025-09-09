Казахстан оказался единственной страной ЕАЭС без реального роста зарплат - доходы растут только на бумаге

В Казахстане зафиксирован самый слабый рост реальных зарплат среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За первую половину 2025 года показатель составил всего 0,3%, что практически равно стагнации. При этом номинальные доходы формально выросли на 10,7%, но почти весь прирост нивелировала инфляция, сообщает Lada.kz.
По данным Евразийской экономической комиссии, наибольшие средние зарплаты в ЕАЭС получают в России — около 1 110 долларов в месяц (568 тыс. тенге). Казахстан занимает второе место — 849 долларов (435 тыс. тенге). Далее следуют:
Беларусь — 815 долларов (417 тыс. тенге),
Армения — 753 доллара (386 тыс. тенге),
Кыргызстан — 481 доллар (246 тыс. тенге).
Несмотря на сохранение второго места по абсолютному уровню доходов, Казахстан заметно отстает по динамике их роста.
В остальных странах союза зарплаты увеличивались более ощутимыми темпами:
Армения — номинальный рост 5,6%, реальный — 2,4%;
Беларусь — 18% и 11% соответственно;
Кыргызстан — 19,6% и 11,5%;
Россия — 14,5% и 4,1%.
Таким образом, все соседи Казахстана показали более уверенный рост реальных доходов населения.
Экономисты отмечают, что инфляция в Казахстане практически «съела» весь прирост заработков. В результате страна стала единственным государством ЕАЭС, где реальный рост зарплат оказался символическим.
Это тревожная тенденция: еще год назад Казахстан практически не уступал России по уровню доходов, а другие страны значительно отставали. Теперь же соседи стремительно сокращают разрыв и при сохранении нынешних темпов могут перегнать Казахстан по зарплатам.
Комментарии0 комментарий(ев)