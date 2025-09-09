18+
09.09.2025, 11:08

Предел долга в Казахстане: когда можно лишиться всего имущества

Новости Казахстана

Министерство финансов Республики Казахстан разработало новый проект приказа «Об определении предельного размера налоговой задолженности», который регламентирует максимальную сумму долгов физических и юридических лиц перед государством. Документ направлен на реализацию положений нового Налогового кодекса и предусматривает меры принудительного взыскания при превышении установленного порога, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images
Что такое предельный размер налоговой задолженности

В Минфине пояснили, что предельный размер задолженности — это установленная сумма долга, при превышении которой налоговые органы могут применять меры обеспечения и принудительного взыскания:

  • блокировать банковские счета и карты;

  • конфисковывать имущество;

  • реализовывать имущество через аукцион или передавать долг частным судебным исполнителям;

  • инициировать процедуру банкротства.

До достижения порога налогоплательщик получает только уведомление о задолженности и начисление пени. Важно, что пеня ежедневно увеличивает долг, что может привести к превышению предела в 20 МРП и запуску мер взыскания.

Кого касается лимит 20 МРП

Ограничение в 20 МРП распространяется не на всех, а на отдельные категории:

  • компании;

  • индивидуальных предпринимателей (ИП);

  • нотариусов;

  • судебных исполнителей;

  • адвокатов;

  • профессиональных медиаторов.

Полный перечень указан в подпункте 4 статьи 5 нового Налогового кодекса.

Как определяется предел задолженности

Предельный размер налоговой задолженности рассчитывается как минимум 20-кратный МРП на 1 января соответствующего года. Для 2026 года это:

  • 20 МРП = 86 500 тенге;

  • 45 МРП = 194 625 тенге;

  • 27 000 МРП = 116 775 000 тенге.

Сумма рассчитывается отдельно для каждого способа обеспечения и меры принудительного взыскания.

Последовательность мер при превышении порога

  1. При задолженности более 20 МРП

    • Приостанавливаются расходные операции по счетам и кассе;

    • Взыскание ведется за счет денег на банковских счетах.

  2. При задолженности более 45 МРП

    • Вводится ограничение распоряжения имуществом;

    • Долг может взыскиваться со счетов дебиторов;

    • При нехватке средств имущество реализуется для покрытия задолженности;

    • При необходимости применяется принудительный выпуск акций компании через суд, уменьшая долю собственников.

  3. При задолженности свыше 27 000 МРП

    • Накладывается временное ограничение на выезд руководителей;

    • Возможна процедура принудительного банкротства.

Как изменится подход к социальным платежам

Ранее даже задолженность в 1 тенге могла приводить к блокировке всех счетов компании. Теперь Минфин планирует:

  • Увеличить порог блокировки до 6 МРП для соцплатежей;

  • Исключить применение санкций к незначительным долгам;

  • Снизить риск для малого бизнеса и предотвратить рейдерские захваты.

Социальные платежи включают:

  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – формирование будущей пенсии работников;

  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – уплата за штатных сотрудников;

  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – для работников с вредными и опасными условиями труда;

  • Социальные отчисления (СО) – выплаты по временной нетрудоспособности, беременности, уходу за ребенком, потере кормильца;

  • Отчисления на ОСМС и ВОСМС – обеспечение доступа к медицинским услугам.

Цель нововведений

Минфин рассчитывает, что новые правила:

  • Улучшат доверие между налогоплательщиками и органами госдоходов;

  • Побудят налогоплательщиков самостоятельно погашать задолженности;

  • Снизят негативное влияние на бизнес из-за незначительных долгов;

  • Подчеркнут принцип «слышащего государства» и конструктивного диалога с предпринимателями.

