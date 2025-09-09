Предел долга в Казахстане: когда можно лишиться всего имущества

Министерство финансов Республики Казахстан разработало новый проект приказа «Об определении предельного размера налоговой задолженности», который регламентирует максимальную сумму долгов физических и юридических лиц перед государством. Документ направлен на реализацию положений нового Налогового кодекса и предусматривает меры принудительного взыскания при превышении установленного порога, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
В Минфине пояснили, что предельный размер задолженности — это установленная сумма долга, при превышении которой налоговые органы могут применять меры обеспечения и принудительного взыскания:
блокировать банковские счета и карты;
конфисковывать имущество;
реализовывать имущество через аукцион или передавать долг частным судебным исполнителям;
инициировать процедуру банкротства.
До достижения порога налогоплательщик получает только уведомление о задолженности и начисление пени. Важно, что пеня ежедневно увеличивает долг, что может привести к превышению предела в 20 МРП и запуску мер взыскания.
Ограничение в 20 МРП распространяется не на всех, а на отдельные категории:
компании;
индивидуальных предпринимателей (ИП);
нотариусов;
судебных исполнителей;
адвокатов;
профессиональных медиаторов.
Полный перечень указан в подпункте 4 статьи 5 нового Налогового кодекса.
Предельный размер налоговой задолженности рассчитывается как минимум 20-кратный МРП на 1 января соответствующего года. Для 2026 года это:
20 МРП = 86 500 тенге;
45 МРП = 194 625 тенге;
27 000 МРП = 116 775 000 тенге.
Сумма рассчитывается отдельно для каждого способа обеспечения и меры принудительного взыскания.
При задолженности более 20 МРП
Приостанавливаются расходные операции по счетам и кассе;
Взыскание ведется за счет денег на банковских счетах.
При задолженности более 45 МРП
Вводится ограничение распоряжения имуществом;
Долг может взыскиваться со счетов дебиторов;
При нехватке средств имущество реализуется для покрытия задолженности;
При необходимости применяется принудительный выпуск акций компании через суд, уменьшая долю собственников.
При задолженности свыше 27 000 МРП
Накладывается временное ограничение на выезд руководителей;
Возможна процедура принудительного банкротства.
Ранее даже задолженность в 1 тенге могла приводить к блокировке всех счетов компании. Теперь Минфин планирует:
Увеличить порог блокировки до 6 МРП для соцплатежей;
Исключить применение санкций к незначительным долгам;
Снизить риск для малого бизнеса и предотвратить рейдерские захваты.
Социальные платежи включают:
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – формирование будущей пенсии работников;
Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – уплата за штатных сотрудников;
Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – для работников с вредными и опасными условиями труда;
Социальные отчисления (СО) – выплаты по временной нетрудоспособности, беременности, уходу за ребенком, потере кормильца;
Отчисления на ОСМС и ВОСМС – обеспечение доступа к медицинским услугам.
Минфин рассчитывает, что новые правила:
Улучшат доверие между налогоплательщиками и органами госдоходов;
Побудят налогоплательщиков самостоятельно погашать задолженности;
Снизят негативное влияние на бизнес из-за незначительных долгов;
Подчеркнут принцип «слышащего государства» и конструктивного диалога с предпринимателями.
