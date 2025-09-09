18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.09.2025, 12:06

Премьер Бектенов объявил конец «замороженным» тарифам на ЖКХ в Казахстане

Новости Казахстана 0 393

На последнем заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил с инициативой отказаться от существующей системы «замороженных» тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, переход на рыночные механизмы станет ключевым шагом к модернизации отрасли и повышению качества предоставляемых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новая модель управления ЖКХ: рыночные рельсы

Премьер-министр подчеркнул, что прежняя система тарифов исчерпала себя. «Модель с «замороженными» тарифами привела к критическому уровню износа инфраструктуры и частым аварийным ситуациям», — отметил Бектенов.

По его словам, новая модель предполагает:

  • перевод отрасли ЖКХ на рыночные принципы;

  • соразмерный рост тарифов, соответствующий качеству и надежности услуг;

  • повышение инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального сектора.

«Мы выстраиваем систему управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ, которая обеспечит надежность и качественные услуги населению», — подчеркнул премьер.

Модернизация энергоисточников и крупные инвестиционные проекты

Бектенов также сообщил, что в стране уже начата масштабная модернизация энергоисточников. В рамках этих процессов реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство первой атомной электростанции.

По мнению премьера, активное привлечение инвесторов в сектор энергетики и коммунальных услуг станет ключевым фактором устойчивого развития отрасли и повышения качества обслуживания населения.

Итоги инициативы

Переход на рыночные тарифы и модернизация инфраструктуры, по словам Бектенова, позволят:

  • снизить аварийность и износ коммунальной системы;

  • повысить качество и надежность услуг ЖКХ;

  • создать благоприятный климат для инвестиций в энергетический сектор.

Таким образом, правительство Казахстана делает ставку на реформирование ЖКХ через рыночные механизмы и активное привлечение инвестиций, отходя от устаревшей системы «замороженных» тарифов.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Ничего это не изменит. Как были аварии, так и будут, только чьи то карманы еще больше будут наполняться, а население нищать.
09.09.2025, 07:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?