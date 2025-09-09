Премьер Бектенов объявил конец «замороженным» тарифам на ЖКХ в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

На последнем заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил с инициативой отказаться от существующей системы «замороженных» тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, переход на рыночные механизмы станет ключевым шагом к модернизации отрасли и повышению качества предоставляемых услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Новая модель управления ЖКХ: рыночные рельсы

Премьер-министр подчеркнул, что прежняя система тарифов исчерпала себя. «Модель с «замороженными» тарифами привела к критическому уровню износа инфраструктуры и частым аварийным ситуациям», — отметил Бектенов.

По его словам, новая модель предполагает:

перевод отрасли ЖКХ на рыночные принципы;

соразмерный рост тарифов, соответствующий качеству и надежности услуг;

повышение инвестиционной привлекательности энергетического и коммунального сектора.

«Мы выстраиваем систему управления энергетикой и инфраструктурой ЖКХ, которая обеспечит надежность и качественные услуги населению», — подчеркнул премьер.

Модернизация энергоисточников и крупные инвестиционные проекты

Бектенов также сообщил, что в стране уже начата масштабная модернизация энергоисточников. В рамках этих процессов реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство первой атомной электростанции.

По мнению премьера, активное привлечение инвесторов в сектор энергетики и коммунальных услуг станет ключевым фактором устойчивого развития отрасли и повышения качества обслуживания населения.

Итоги инициативы

Переход на рыночные тарифы и модернизация инфраструктуры, по словам Бектенова, позволят:

снизить аварийность и износ коммунальной системы;

повысить качество и надежность услуг ЖКХ;

создать благоприятный климат для инвестиций в энергетический сектор.

Таким образом, правительство Казахстана делает ставку на реформирование ЖКХ через рыночные механизмы и активное привлечение инвестиций, отходя от устаревшей системы «замороженных» тарифов.