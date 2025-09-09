18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 12:46

Срочно сменить пароли: казахстанцы под прицелом международной хакерской группировки

Новости Казахстана 0 363

Генеральная прокуратура через Комитет по правовой статистике и специальным учетам предупредила о киберугрозе, связанной с взломом базы данных Google. Хакеры смогли получить информацию о контактах и названиях компаний пользователей Gmail — всего затронуто до 2,5 миллиарда аккаунтов, при этом пароли пользователей напрямую не были скомпрометированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

tech-recipes.com
tech-recipes.com

В Генпрокуратуре предупредили о риске фишинговых и голосовых атак после взлома базы Google, затронувшего миллиарды аккаунтов.

Кто стоит за атакой

По данным ведомства, за инцидентом стоит известная группировка ShinyHunters, которая использовала методы социальной инженерии. Злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись сотрудниками IT-поддержки, и убедили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader.

Ведомство предупреждает:

"Утечка даёт злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках с номеров с кодом 650 с требованием сбросить пароли Gmail, чтобы выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам".

Как защитить аккаунт Gmail

Генпрокуратура опубликовала рекомендации для казахстанцев, чтобы минимизировать риски:

  • Сменить пароли немедленно, особенно если они простые или повторяются на других сервисах.

  • Включить двухфакторную аутентификацию или использовать современные способы защиты с биометрией или PIN-кодом.

  • Не доверять звонкам и письмам, якобы поступающим от Google — 9 из 10 таких сообщений оказываются мошенническими.

  • Контролировать подключаемые приложения и коннекты, ограничивать доступ к аккаунту.

В ведомстве подчеркивают, что даже частично публичные данные могут стать основой для масштабных мошеннических схем. Пользователям и организациям настоятельно рекомендуется регулярно проверять настройки аккаунтов и соблюдать меры кибербезопасности.

Комментарий Президента о киберугрозах

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта критиковал медленную реакцию государственных органов на утечки данных. По его словам, развитие ИИ создает новые угрозы, к которым традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться.

Глава государства отметил, что в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, способный обеспечить необходимый уровень безопасности, и призвал правительство рассмотреть возможность перевода всех коммуникаций с персональными данными на защищенный национальный сервис.

0
0
0
