Срочно сменить пароли: казахстанцы под прицелом международной хакерской группировки

Генеральная прокуратура через Комитет по правовой статистике и специальным учетам предупредила о киберугрозе, связанной с взломом базы данных Google. Хакеры смогли получить информацию о контактах и названиях компаний пользователей Gmail — всего затронуто до 2,5 миллиарда аккаунтов, при этом пароли пользователей напрямую не были скомпрометированы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Генпрокуратуре предупредили о риске фишинговых и голосовых атак после взлома базы Google, затронувшего миллиарды аккаунтов.
По данным ведомства, за инцидентом стоит известная группировка ShinyHunters, которая использовала методы социальной инженерии. Злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись сотрудниками IT-поддержки, и убедили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader.
Ведомство предупреждает:
"Утечка даёт злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках с номеров с кодом 650 с требованием сбросить пароли Gmail, чтобы выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам".
Генпрокуратура опубликовала рекомендации для казахстанцев, чтобы минимизировать риски:
Сменить пароли немедленно, особенно если они простые или повторяются на других сервисах.
Включить двухфакторную аутентификацию или использовать современные способы защиты с биометрией или PIN-кодом.
Не доверять звонкам и письмам, якобы поступающим от Google — 9 из 10 таких сообщений оказываются мошенническими.
Контролировать подключаемые приложения и коннекты, ограничивать доступ к аккаунту.
В ведомстве подчеркивают, что даже частично публичные данные могут стать основой для масштабных мошеннических схем. Пользователям и организациям настоятельно рекомендуется регулярно проверять настройки аккаунтов и соблюдать меры кибербезопасности.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам развития искусственного интеллекта критиковал медленную реакцию государственных органов на утечки данных. По его словам, развитие ИИ создает новые угрозы, к которым традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться.
Глава государства отметил, что в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, способный обеспечить необходимый уровень безопасности, и призвал правительство рассмотреть возможность перевода всех коммуникаций с персональными данными на защищенный национальный сервис.
