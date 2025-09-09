Подросток в Казахстане расставлял кирпичи на крышах так, чтобы они падали на прохожих (видео)

Қазақ тіліне аудару

Жители Караганды стали свидетелями опасной выходки: подросток раскладывал кирпичи на краях крыш многоэтажек, создавая угрозу прохожим. Инцидент получил широкое обсуждение после публикации видео в Instagram-паблике v_krg., сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Сообщения жителей и видео с камер наблюдения

Согласно посту в Instagram, несколько жилых комплексов города сообщили о странном и крайне опасном поведении молодого человека. Очевидцы рассказали, что подросток носит с собой рюкзак, набитый кирпичами, и поднимается на крыши домов, иногда взламывая замки на входах.

Находясь на крыше, он выставляет кирпичи на краю так, чтобы они могли упасть на дворы и тротуары. Подобные случаи были зафиксированы уже в нескольких районах Караганды.

Реакция полиции Карагандинской области

Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области подтвердила, что сотрудники ведомства выявили видео с действиями неизвестного на крыше многоэтажного дома.

В полиции подчеркнули, что такие действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Поиск подростка и ответственность родителей

В настоящее время ведутся мероприятия по установлению личности нарушителя. После его идентификации родители подростка будут привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в соответствии с действующим законодательством.