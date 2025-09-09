В Минтруда объявили о реформе пенсий: что ждет граждан Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Казахстан продолжает работу над реформированием пенсионной системы. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 9 сентября 2025 года прокомментировала ход разработки новых предложений, направленных на повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и обеспечение достойного уровня выплат для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Создана экспертная группа для реформирования пенсионной системы

Жакупова напомнила, что разработкой предложений занимается специально сформированная экспертная группа. Она объединяет представителей различных государственных и финансовых институтов, чтобы обеспечить комплексный подход к реформированию системы пенсионных выплат.

«Для выработки предложений по обеспечению дальнейшей финансовой устойчивости пенсионной системы и достойного уровня пенсий граждан на площадке Минтруда создана экспертная группа с привлечением экспертов, представителей Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков и Единого накопительного пенсионного фонда», – отметила министр.

Экспертная группа будет анализировать текущие механизмы начисления пенсий, оценивать эффективность накопительной пенсионной системы и рассматривать варианты изменения пенсионных отчислений и выплат, чтобы система оставалась стабильной в долгосрочной перспективе.

Ожидаемые результаты и сроки

Министр заверила, что работа группы идет в соответствии с планом, а результаты и конкретные предложения будут представлены правительству до конца 2025 года. Эти изменения направлены на повышение прозрачности системы и укрепление доверия граждан к пенсионным выплатам.

Проблемы с пенсиями для людей с двойным гражданством

Помимо работы над реформой, Жакупова также коснулась актуальной проблемы выплат пенсий людям с двойным гражданством. По ее словам, в некоторых случаях граждане получали пенсии сразу в трех странах, что создает дополнительные сложности для системы учета и начисления выплат.

Министр подчеркнула, что решение таких вопросов является частью общей стратегии по оптимизации пенсионной системы и предотвращению дублирующих выплат.

Итог

Реформа пенсионной системы Казахстана направлена на:

Обеспечение финансовой устойчивости Пенсионного фонда;

Поддержание достойного уровня пенсий для граждан;

Оптимизацию накопительной системы и пенсионных отчислений;

Урегулирование вопросов выплат для граждан с двойным или тройным гражданством.

Экспертная группа продолжит работу, а первые официальные предложения ожидаются к концу 2025 года, что позволит правительству принять обоснованные решения по модернизации пенсионной системы.