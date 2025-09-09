Чего Бектенов реально хочет от подчиненных

Қазақ тіліне аудару

Казахстанские министры получили четкие указания о ключевых направлениях работы правительства. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость комплексного подхода к экономике, инвестициям, социальной поддержке и развитию инфраструктуры. Особое внимание уделяется контролю инфляции, улучшению условий для бизнеса и внедрению цифровых технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz

Контроль инфляции и стабильность цен

Премьер отметил, что нестабильность цен напрямую влияет на уровень инфляции. В августе 2025 года инфляция составила 12,2%, и правительство видит возможность удержать её не выше 11% к концу года.

Для этого государственные органы должны принять все необходимые меры по исполнению плана контроля цен и снижения инфляции.

Поддержка бизнеса

Бектенов выделил реестр обязательных требований как инструмент защиты предпринимателей от избыточных проверок.

Министерство национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию должны внедрить реестр с учетом создания центра регуляторного интеллекта .

Провести ревизию нормативных актов на соответствие Предпринимательскому кодексу .

Основной приоритет — защита и стимуляция малого и среднего бизнеса.

Таможенные процедуры и инфраструктура

Глава правительства поручил улучшить скорость и комфорт пересечения границы:

До конца года завершить модернизацию восьми пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС .

Развивать инфраструктуру вокруг таможенных постов: склады, сервисные объекты, цифровые сервисы.

Ответственные ведомства: Министерство финансов , Минтранс , Пограничная служба , сельское хозяйство , цифровизация , акиматы.

Отчет о проделанной работе должен быть представлен до конца октября.

Ранее принятые меры сократили время прохождения границы с двух часов до 30 минут.

Инвестиции и развитие промышленности

Премьер потребовал усилить привлечение крупных инвесторов и работу с малым и средним бизнесом:

Министерство национальной экономики и МИД должны подготовить план по обновлению системы привлечения инвестиций.

Особое внимание — обрабатывающая промышленность и наукоемкие производства.

В двухнедельный срок разработать меры поддержки высокотехнологичных проектов с высокой добавленной стоимостью.

В месячный срок сформировать единый пакет мер поддержки обрабатывающей промышленности , исключив дублирующие подходы.

Рассмотреть возможность передачи управления СЭЗ частным и иностранным компаниям.

Искусственный интеллект и цифровизация

В планах правительства:

Внедрение сервисного сопровождения налогоплательщиков с применением ИИ .

Создание центра обработки данных Комитета государственных доходов .

Разработка Цифрового кодекса , Закона «Об искусственном интеллекте» и концепции Digital Qazaqstan на три года.

Внедрение решений цифрового штаба под строгий контроль исполнения.

Жилищно-коммунальная сфера

С повышением темпов строительства важны качество и эффективность:

До конца года запустить единую информационную систему по строительству .

Обеспечить согласование вопросов Строительного кодекса с депутатами.

Новая модель управления ЖКХ должна повысить надежность и качество услуг при рыночных тарифах.

Цель — исключить устаревшие методы с замороженными тарифами, низкой надежностью и аварийностью.

Социальная поддержка

Премьер обратил внимание на социальную справедливость и противодействие иждивенчеству:

Министерство труда совместно с акиматами и госорганами должно создать единый стандарт социальной поддержки до 1 декабря .

Исключить сомнительные выплаты и льготы.

Внедрить единый цифровой портал соцсферы до 1 ноября.

Обеспечить согласование законопроекта по Социальному кодексу с механизмами аудита.

Главная цель — предоставить равные возможности гражданам, а помощь государства — только действительно нуждающимся, используя цифровизацию и ИИ для контроля и мониторинга.

Туризм и инфраструктура

Для развития туристической отрасли важны стратегические проекты и инфраструктура:

Актуализировать мастер-план Алматинского горного кластера .

Признать проекты кластера критически важными для страны.

Вынести комплексный план на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии .

Разработать план-график приватизации футбольных клубов до 1 октября.

Премьер Бектенов подчеркнул, что эффективное управление экономикой, социальными услугами и инфраструктурой требует системного подхода, цифровизации и применения современных технологий, чтобы Казахстан оставался привлекательным для инвестиций и комфортным для жизни граждан.