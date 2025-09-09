18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 15:09

Чего Бектенов реально хочет от подчиненных

Новости Казахстана 0 359

Казахстанские министры получили четкие указания о ключевых направлениях работы правительства. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость комплексного подхода к экономике, инвестициям, социальной поддержке и развитию инфраструктуры. Особое внимание уделяется контролю инфляции, улучшению условий для бизнеса и внедрению цифровых технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Контроль инфляции и стабильность цен

Премьер отметил, что нестабильность цен напрямую влияет на уровень инфляции. В августе 2025 года инфляция составила 12,2%, и правительство видит возможность удержать её не выше 11% к концу года.

Для этого государственные органы должны принять все необходимые меры по исполнению плана контроля цен и снижения инфляции.

Поддержка бизнеса

Бектенов выделил реестр обязательных требований как инструмент защиты предпринимателей от избыточных проверок.

  • Министерство национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию должны внедрить реестр с учетом создания центра регуляторного интеллекта.

  • Провести ревизию нормативных актов на соответствие Предпринимательскому кодексу.

  • Основной приоритет — защита и стимуляция малого и среднего бизнеса.

Таможенные процедуры и инфраструктура

Глава правительства поручил улучшить скорость и комфорт пересечения границы:

  • До конца года завершить модернизацию восьми пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС.

  • Развивать инфраструктуру вокруг таможенных постов: склады, сервисные объекты, цифровые сервисы.

  • Ответственные ведомства: Министерство финансов, Минтранс, Пограничная служба, сельское хозяйство, цифровизация, акиматы.

  • Отчет о проделанной работе должен быть представлен до конца октября.

Ранее принятые меры сократили время прохождения границы с двух часов до 30 минут.

Инвестиции и развитие промышленности

Премьер потребовал усилить привлечение крупных инвесторов и работу с малым и средним бизнесом:

  • Министерство национальной экономики и МИД должны подготовить план по обновлению системы привлечения инвестиций.

  • Особое внимание — обрабатывающая промышленность и наукоемкие производства.

  • В двухнедельный срок разработать меры поддержки высокотехнологичных проектов с высокой добавленной стоимостью.

  • В месячный срок сформировать единый пакет мер поддержки обрабатывающей промышленности, исключив дублирующие подходы.

  • Рассмотреть возможность передачи управления СЭЗ частным и иностранным компаниям.

Искусственный интеллект и цифровизация

В планах правительства:

  • Внедрение сервисного сопровождения налогоплательщиков с применением ИИ.

  • Создание центра обработки данных Комитета государственных доходов.

  • Разработка Цифрового кодекса, Закона «Об искусственном интеллекте» и концепции Digital Qazaqstan на три года.

  • Внедрение решений цифрового штаба под строгий контроль исполнения.

Жилищно-коммунальная сфера

С повышением темпов строительства важны качество и эффективность:

  • До конца года запустить единую информационную систему по строительству.

  • Обеспечить согласование вопросов Строительного кодекса с депутатами.

  • Новая модель управления ЖКХ должна повысить надежность и качество услуг при рыночных тарифах.

  • Цель — исключить устаревшие методы с замороженными тарифами, низкой надежностью и аварийностью.

Социальная поддержка

Премьер обратил внимание на социальную справедливость и противодействие иждивенчеству:

  • Министерство труда совместно с акиматами и госорганами должно создать единый стандарт социальной поддержки до 1 декабря.

  • Исключить сомнительные выплаты и льготы.

  • Внедрить единый цифровой портал соцсферы до 1 ноября.

  • Обеспечить согласование законопроекта по Социальному кодексу с механизмами аудита.

Главная цель — предоставить равные возможности гражданам, а помощь государства — только действительно нуждающимся, используя цифровизацию и ИИ для контроля и мониторинга.

Туризм и инфраструктура

Для развития туристической отрасли важны стратегические проекты и инфраструктура:

  • Актуализировать мастер-план Алматинского горного кластера.

  • Признать проекты кластера критически важными для страны.

  • Вынести комплексный план на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

  • Разработать план-график приватизации футбольных клубов до 1 октября.

Премьер Бектенов подчеркнул, что эффективное управление экономикой, социальными услугами и инфраструктурой требует системного подхода, цифровизации и применения современных технологий, чтобы Казахстан оставался привлекательным для инвестиций и комфортным для жизни граждан.

