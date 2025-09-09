Чего Бектенов реально хочет от подчиненных

Казахстанские министры получили четкие указания о ключевых направлениях работы правительства. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость комплексного подхода к экономике, инвестициям, социальной поддержке и развитию инфраструктуры. Особое внимание уделяется контролю инфляции, улучшению условий для бизнеса и внедрению цифровых технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Премьер отметил, что нестабильность цен напрямую влияет на уровень инфляции. В августе 2025 года инфляция составила 12,2%, и правительство видит возможность удержать её не выше 11% к концу года.
Для этого государственные органы должны принять все необходимые меры по исполнению плана контроля цен и снижения инфляции.
Бектенов выделил реестр обязательных требований как инструмент защиты предпринимателей от избыточных проверок.
Министерство национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию должны внедрить реестр с учетом создания центра регуляторного интеллекта.
Провести ревизию нормативных актов на соответствие Предпринимательскому кодексу.
Основной приоритет — защита и стимуляция малого и среднего бизнеса.
Глава правительства поручил улучшить скорость и комфорт пересечения границы:
До конца года завершить модернизацию восьми пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС.
Развивать инфраструктуру вокруг таможенных постов: склады, сервисные объекты, цифровые сервисы.
Ответственные ведомства: Министерство финансов, Минтранс, Пограничная служба, сельское хозяйство, цифровизация, акиматы.
Отчет о проделанной работе должен быть представлен до конца октября.
Ранее принятые меры сократили время прохождения границы с двух часов до 30 минут.
Премьер потребовал усилить привлечение крупных инвесторов и работу с малым и средним бизнесом:
Министерство национальной экономики и МИД должны подготовить план по обновлению системы привлечения инвестиций.
Особое внимание — обрабатывающая промышленность и наукоемкие производства.
В двухнедельный срок разработать меры поддержки высокотехнологичных проектов с высокой добавленной стоимостью.
В месячный срок сформировать единый пакет мер поддержки обрабатывающей промышленности, исключив дублирующие подходы.
Рассмотреть возможность передачи управления СЭЗ частным и иностранным компаниям.
В планах правительства:
Внедрение сервисного сопровождения налогоплательщиков с применением ИИ.
Создание центра обработки данных Комитета государственных доходов.
Разработка Цифрового кодекса, Закона «Об искусственном интеллекте» и концепции Digital Qazaqstan на три года.
Внедрение решений цифрового штаба под строгий контроль исполнения.
С повышением темпов строительства важны качество и эффективность:
До конца года запустить единую информационную систему по строительству.
Обеспечить согласование вопросов Строительного кодекса с депутатами.
Новая модель управления ЖКХ должна повысить надежность и качество услуг при рыночных тарифах.
Цель — исключить устаревшие методы с замороженными тарифами, низкой надежностью и аварийностью.
Премьер обратил внимание на социальную справедливость и противодействие иждивенчеству:
Министерство труда совместно с акиматами и госорганами должно создать единый стандарт социальной поддержки до 1 декабря.
Исключить сомнительные выплаты и льготы.
Внедрить единый цифровой портал соцсферы до 1 ноября.
Обеспечить согласование законопроекта по Социальному кодексу с механизмами аудита.
Главная цель — предоставить равные возможности гражданам, а помощь государства — только действительно нуждающимся, используя цифровизацию и ИИ для контроля и мониторинга.
Для развития туристической отрасли важны стратегические проекты и инфраструктура:
Актуализировать мастер-план Алматинского горного кластера.
Признать проекты кластера критически важными для страны.
Вынести комплексный план на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.
Разработать план-график приватизации футбольных клубов до 1 октября.
Премьер Бектенов подчеркнул, что эффективное управление экономикой, социальными услугами и инфраструктурой требует системного подхода, цифровизации и применения современных технологий, чтобы Казахстан оставался привлекательным для инвестиций и комфортным для жизни граждан.
