«Торопиться не будем»: что готовит МВД казахстанским водителям

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса высказался о возможном снижении скорости движения автомобилей в крупных городах страны. По его словам, подобная мера может помочь уменьшить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП), однако торопиться с её внедрением в МВД не планируют, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay.com

Опыт других стран и возможные последствия

«Это пока один из вариантов, который обсуждается. В некоторых странах столичных городов искусственно замедляют скорость движения, и это действительно снижает тяжесть последствий ДТП. Но мы понимаем, что в Астане и Алматы это приведет к пробкам. Поэтому торопиться не будем — изучим ситуацию и посоветуемся с акиматами», — отметил Игорь Лепеха.

Таким образом, ведомство рассматривает снижение скорости как возможный инструмент повышения безопасности на дорогах, но одновременно учитывает риск увеличения транспортных заторов.

Полномочия акиматов

Вице-министр также подчеркнул, что на местах акиматы уже имеют право регулировать скорость на отдельных улицах: в одних местах её можно повышать, а в других — снижать, в зависимости от дорожной ситуации и загруженности трасс.

Предыдущие заявления МВД

Напомним, 27 августа 2025 года председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев уже озвучивал планы по снижению скорости на дорогах страны. Это предложение стало частью обсуждения мер по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения.