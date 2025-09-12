18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.09.2025, 07:32

Инвестиции в “бетон”: эксперт рассказал о тревожных сигналах роста экономики Казахстана

Новости Казахстана 0 383

Экономика Казахстана демонстрирует заметный рост: по предварительным данным, за первые восемь месяцев 2025 года ВВП увеличился на 6,5%. Однако макроэкономисты предупреждают, что динамика пока не является полностью устойчивой, а структура экономического роста вызывает серьезные опасения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные драйверы роста ВВП

По данным Министерства экономики, ускорение ВВП в 2025 году во многом обеспечено следующими секторами:

  • Торговля — рост на 8,9%, преимущественно за счет оптовой торговли, доля которой в отрасли достигает 66,6%.

  • Промышленность — рост на 7,6%, с ускорением в обрабатывающем секторе (+6,5% в годовом выражении).

  • Связь — также демонстрирует положительную динамику.

Экономический эксперт Владислав Туркин отмечает, что столь высокие темпы роста вызывают тревогу, поскольку они сопровождаются двузначной инфляцией и основаны на временных мерах стимулирования экономики.

На чем основан ускоренный рост

По мнению Туркина, рекордные темпы ВВП в Казахстане поддерживаются двумя ключевыми факторами:

  1. Кредитная экспансия — население активно потребляет товары и услуги в кредит, несмотря на стагнацию реальных доходов.

  2. Государственное стимулирование строительства — вложения в инфраструктуру и строительный сегмент создают искусственный спрос, но не формируют долгосрочной производственной базы.

Экспорт и технологическая производительность при этом остаются на отрицательном или низком уровне, что не способствует устойчивому развитию экономики.

«Проблема в том, что это инвестиции в “бетон”, которые не будут приносить прямого дохода. В отличие от машин и оборудования, такие вложения не увеличивают производительность и технологическую сложность экономики», — поясняет эксперт.

Риски искусственного роста

Эксперты выделяют несколько критических последствий подобного “раздутого” роста:

  • Неустойчивость экономического роста — при замедлении кредитования или сокращении государственных инвестиций темпы роста могут быстро снизиться до 3–4%.

  • Рост инфляции — перегрев спроса без роста предложения усиливает ценовое давление, особенно в продовольственном секторе.

  • Долговая зависимость — правительство может быть вынуждено поддерживать экономику через дополнительные стимулы, создавая долговую ловушку.

  • Искажение структуры экономики — чрезмерный акцент на строительстве и потреблении ограничивает развитие высокотехнологичного производства и несырьевого экспорта.

Путь к устойчивому развитию

Чтобы экономика Казахстана росла устойчиво и соответствовала уровню “новых азиатских тигров”, Туркин рекомендует:

  • Смещать структуру инвестиций в сторону оборудования и технологий.

  • Развивать несырьевой экспорт и производственные отрасли с высокой добавленной стоимостью.

  • Сокращать зависимость от краткосрочных стимулов, таких как госзаказы и кредитное потребление.

«Текущая инфляция — это цена за “надувание” экономики через стройку, государственные заказы и кредиты, а не случайный побочный эффект», — подчеркивает эксперт.

Вывод

Несмотря на впечатляющий рост ВВП, его качество вызывает сомнения: экономика Казахстана становится зависимой от временных стимулов и сталкивается с риском перегрева и долговой ловушки. Для долгосрочной устойчивости необходимо перестроить структуру накопления и инвестиций, ориентируясь на технологии и экспорт с высокой добавленной стоимостью, а не на краткосрочные “раздутые” показатели.

