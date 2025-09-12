Казахстанцы снова смогут лечить зубы за пенсионку — дата уже известна

Қазақ тіліне аудару

С 15 сентября 2025 года в Казахстане приостанавливается прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Ограничение продлится до 15 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе Отбасы банка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

При этом все заявки, поданные до указанной даты, будут рассмотрены и обработаны в обычном порядке.

Почему приняли решение о приостановке

Отбасы банк, выступающий оператором по использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), напомнил, что еще год назад были выявлены многочисленные факты:

нецелевого использования пенсионных средств;

предоставления поддельных документов при оформлении заявок;

схем, направленных на незаконное обналичивание денег.

Изменения, внесенные Минздравом в правила использования ЕПВ с 27 апреля 2025 года, не решили проблему. Напротив, они лишь усложнили и удлинили процесс проверки документов. В результате правительство приняло решение о временной приостановке механизма, чтобы разработать новые, более надежные правила.

Как будут дорабатывать систему

По информации Отбасы банка, в течение периода приостановки совместно с заинтересованными ведомствами разработают обновленный порядок, который позволит:

исключить мошеннические схемы;

обеспечить прозрачность использования пенсионных накоплений;

сохранить доступ граждан к стоматологическим услугам в будущем.

Сколько денег ушло на стоматологию

С 2021 года по 20 августа 2025 года казахстанцы направили на стоматологические услуги 757 миллиардов тенге из пенсионных накоплений.

Всего проведено 795 424 транзакции.

222,61 миллиарда тенге поступили в 20 крупнейших стоматологических клиник страны.

Половина этих клиник расположена в Атырау, остальные — в Алматы и Астане.

В одну только клинику Атырау граждане перечислили 22,9 миллиарда тенге.

Проверки и расследования

Отбасы банк уже передал материалы по подозрительным схемам в правоохранительные органы. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) приступило к проверке деятельности ряда стоматологических клиник, вызывающих вопросы в части законности и целевого использования пенсионных средств.