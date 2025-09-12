18+
Температура воды в Каспийском море
12.09.2025, 09:26

Детский мат по-взрослому: за что и когда будут наказывать родителей в Казахстане

Новости Казахстана 0 362

Летом в соцсетях широко распространилась новость о том, что казахстанским родителям грозят штрафы за нецензурные выражения их детей в общественных местах. Эта информация вызвала бурную реакцию, однако полицейские пояснили: речь идет не о новом законе, а о действующей норме, которая давно закреплена в законодательстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Фото: storage.googleapis.com
Фото: storage.googleapis.com

Что говорит закон

По словам старшего участкового Медета Сейтмагамбетова, применяется статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Она предусматривает административную ответственность родителей, если их ребенок допускает нецензурную брань в общественных местах.

  • Первое нарушение – штраф 10 МРП (чуть больше 39 тыс. тенге).

  • Повторное нарушение – штраф почти 59 тыс. тенге.

  • Серьезные случаи – суд может назначить административный арест до 5 суток.

Дополнительная ответственность – за хулиганство

Юрист Сергей Уткин уточняет, что школьников также могут привлечь по статье «Мелкое хулиганство». Здесь многое зависит от возраста подростка:

  • До 16 лет – ответственность несут родители по статье за ненадлежащее воспитание.

  • С 16 до 18 лет – подростков могут штрафовать уже напрямую.

При этом важен контекст: если ругательство произнесено в состоянии сильной боли или аффекта, ответственность не наступает. Но если брань используется намеренно и распространяется публично – разбирательство неизбежно.

Мнение психологов

Эксперты считают, что одними штрафами проблему не решить. По словам психолога Валентины Бокачевой, мат может быть для ребенка способом:

  • снять внутреннее напряжение,

  • привлечь внимание взрослых,

  • подражать окружению,

  • выразить скрытый стресс.

Она подчеркивает: важен личный пример родителей. Если в семье не принято ругаться, ребенок с большой вероятностью перенесет эту модель поведения и на улицу. Кроме того, стоит расширять словарный запас детей, чтобы они могли выражать эмоции и мысли другими словами.

Индивидуальный подход в судах

В МВД подчеркивают: каждый случай рассматривается отдельно. Суд оценивает не только факт ругательства, но и общую ситуацию – условия жизни семьи, школьную успеваемость, особенности поведения ребенка и атмосферу в доме. Это позволяет учитывать не только формальное нарушение, но и глубинные причины, которые могли привести к нему.

