Детский мат по-взрослому: за что и когда будут наказывать родителей в Казахстане

Летом в соцсетях широко распространилась новость о том, что казахстанским родителям грозят штрафы за нецензурные выражения их детей в общественных местах. Эта информация вызвала бурную реакцию, однако полицейские пояснили: речь идет не о новом законе, а о действующей норме, которая давно закреплена в законодательстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.
По словам старшего участкового Медета Сейтмагамбетова, применяется статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Она предусматривает административную ответственность родителей, если их ребенок допускает нецензурную брань в общественных местах.
Первое нарушение – штраф 10 МРП (чуть больше 39 тыс. тенге).
Повторное нарушение – штраф почти 59 тыс. тенге.
Серьезные случаи – суд может назначить административный арест до 5 суток.
Юрист Сергей Уткин уточняет, что школьников также могут привлечь по статье «Мелкое хулиганство». Здесь многое зависит от возраста подростка:
До 16 лет – ответственность несут родители по статье за ненадлежащее воспитание.
С 16 до 18 лет – подростков могут штрафовать уже напрямую.
При этом важен контекст: если ругательство произнесено в состоянии сильной боли или аффекта, ответственность не наступает. Но если брань используется намеренно и распространяется публично – разбирательство неизбежно.
Эксперты считают, что одними штрафами проблему не решить. По словам психолога Валентины Бокачевой, мат может быть для ребенка способом:
снять внутреннее напряжение,
привлечь внимание взрослых,
подражать окружению,
выразить скрытый стресс.
Она подчеркивает: важен личный пример родителей. Если в семье не принято ругаться, ребенок с большой вероятностью перенесет эту модель поведения и на улицу. Кроме того, стоит расширять словарный запас детей, чтобы они могли выражать эмоции и мысли другими словами.
В МВД подчеркивают: каждый случай рассматривается отдельно. Суд оценивает не только факт ругательства, но и общую ситуацию – условия жизни семьи, школьную успеваемость, особенности поведения ребенка и атмосферу в доме. Это позволяет учитывать не только формальное нарушение, но и глубинные причины, которые могли привести к нему.
Комментарии0 комментарий(ев)