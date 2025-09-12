Детский мат по-взрослому: за что и когда будут наказывать родителей в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Летом в соцсетях широко распространилась новость о том, что казахстанским родителям грозят штрафы за нецензурные выражения их детей в общественных местах. Эта информация вызвала бурную реакцию, однако полицейские пояснили: речь идет не о новом законе, а о действующей норме, которая давно закреплена в законодательстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал .

Что говорит закон

По словам старшего участкового Медета Сейтмагамбетова, применяется статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Она предусматривает административную ответственность родителей, если их ребенок допускает нецензурную брань в общественных местах.

Первое нарушение – штраф 10 МРП (чуть больше 39 тыс. тенге).

Повторное нарушение – штраф почти 59 тыс. тенге.

Серьезные случаи – суд может назначить административный арест до 5 суток.

Дополнительная ответственность – за хулиганство

Юрист Сергей Уткин уточняет, что школьников также могут привлечь по статье «Мелкое хулиганство». Здесь многое зависит от возраста подростка:

До 16 лет – ответственность несут родители по статье за ненадлежащее воспитание.

С 16 до 18 лет – подростков могут штрафовать уже напрямую.

При этом важен контекст: если ругательство произнесено в состоянии сильной боли или аффекта, ответственность не наступает. Но если брань используется намеренно и распространяется публично – разбирательство неизбежно.

Мнение психологов

Эксперты считают, что одними штрафами проблему не решить. По словам психолога Валентины Бокачевой, мат может быть для ребенка способом:

снять внутреннее напряжение,

привлечь внимание взрослых,

подражать окружению,

выразить скрытый стресс.

Она подчеркивает: важен личный пример родителей. Если в семье не принято ругаться, ребенок с большой вероятностью перенесет эту модель поведения и на улицу. Кроме того, стоит расширять словарный запас детей, чтобы они могли выражать эмоции и мысли другими словами.

Индивидуальный подход в судах

В МВД подчеркивают: каждый случай рассматривается отдельно. Суд оценивает не только факт ругательства, но и общую ситуацию – условия жизни семьи, школьную успеваемость, особенности поведения ребенка и атмосферу в доме. Это позволяет учитывать не только формальное нарушение, но и глубинные причины, которые могли привести к нему.