Кредиты по-новому: какие изменения ждут клиентов банков в Казахстане

До конца 2025 года в Казахстане должен вступить в силу новый закон о банках. Его разработку президент Касым-Жомарт Токаев поручил в своем Послании народу 8 сентября. Документ уже поступил в Мажилис: 10 сентября депутаты приняли его в работу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

По замыслу инициаторов, законопроект призван обновить правила функционирования банковской системы, повысить устойчивость сектора и учесть вызовы цифровой эпохи.

Шанс для малых банков и рост конкуренции

Экономист Олжас Худайбергенов считает, что реформа даст возможность небольшим банкам выходить на рынок, а затем постепенно расширять свою деятельность.

Больше игроков — больше конкуренции. Увеличение числа банков приведет к росту качества услуг и снижению их стоимости.

Выгода для всех. Конкуренция будет полезна как для бизнеса, так и для населения, которое получит более доступные финансовые продукты.

Две лицензии вместо одной

Одним из ключевых положений станет внедрение двух видов лицензий:

базовая — для небольших и региональных банков;

универсальная — для крупных игроков рынка.

Такой подход, по словам экспертов, позволит гибче регулировать сектор и упростит доступ населения и компаний к банковским услугам.

Новые требования к руководителям

Еще одно важное изменение связано с усилением контроля за топ-менеджментом банков. Худайбергенов подчеркивает: проблема заключается в том, что некоторые руководители злоупотребляют своим положением, выдавая кредиты аффилированным структурам и уходя от ответственности.

Теперь требования к управленцам будут жестче, что должно повысить прозрачность и снизить риски злоупотреблений.

Расширение продуктовой линейки

Традиционным банкам разрешат предлагать исламские финансовые продукты в рамках существующих лицензий. Это расширит выбор для клиентов и сделает рынок более привлекательным для новых категорий потребителей.

Цифровая защита клиентов

Важным блоком законопроекта станет регулирование в цифровой сфере:

усиление поведенческого надзора за банками и финансовыми организациями;

защита прав потребителей в онлайн-среде;

предотвращение недобросовестных практик при предоставлении цифровых услуг.

Эксперт: закон давно назрел

По мнению Худайбергенова, рисков в реализации реформы нет, а сама инициатива даже «запоздала». Главный акцент — устойчивость банков, прозрачность их работы и снижение системных рисков.

— «Ключевые инициативы — разделение лицензий, новые требования к руководителям и расширение продуктовой линейки. Остальное носит технический характер», — отметил эксперт.

Итог

Законопроект о банках в Казахстане должен:

обновить нормативную базу сектора,

создать условия для развития малых игроков,

расширить спектр услуг,

усилить доверие клиентов к системе.

Таким образом, реформа обещает сделать банковский рынок более конкурентным, прозрачным и удобным для населения и бизнеса.