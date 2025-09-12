Жительница Атырау написала заявление в полицию на трехлетнюю девочку

Қазақ тіліне аудару

Необычный случай произошел в одном из кафе Атырау. Там двух маленьких девочек поссорила обычная игрушка. По словам матери трехлетней малышки, ее дочь взяла игрушечный пылесос. В этот момент другая девочка, которой около пяти лет, попыталась забрать его себе. Завязался спор, в который вмешалась мама старшей девочки. Женщина эмоционально обратилась к другой матери с требованием «научить дочь манерам», сообщает Lada.kz со ссылкой на Threads.

Фото: кадр YouTube

Конфликт начался из-за игрушки

Любопытно, что дети быстро помирились и через несколько минут снова играли вместе. Однако конфликт между взрослыми на этом не закончился.

Заявление в полицию и требование извинений

Как рассказала мама трехлетней девочки в соцсети Threads, мать пятилетней решила обратиться в полицию. Она написала заявление именно на ребенка, а также потребовала публичных извинений от малышки перед своей дочерью.

Эта ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях, многие пользователи назвали ее абсурдной и подчеркнули, что в детских ссорах нет ничего необычного.

Реакция полиции

В департаменте полиции Атырау подтвердили, что заявление действительно поступило. Однако после проверки выяснилось, что повода для разбирательства нет.

«С родителями ребенка проведена профилактическая беседа. Им разъяснено, что в отношении несовершеннолетних, не достигших трехлетнего возраста, заявления не принимаются. В связи с этим обращение оставлено без рассмотрения», — сообщили в полиции.

Таким образом, история получила формальное завершение. Но сам факт того, что заявление было подано на малыша, стал причиной резонанса и многочисленных комментариев в соцсетях.