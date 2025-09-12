Казахстанцам напомнили важное правило при использовании электронной подписи

В АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнили гражданам о введении нового порядка оформления электронной цифровой подписи (ЭЦП). С 11 августа 2025 года процедура получения ключей полностью переведена в онлайн-формат, без необходимости обращаться в Центры обслуживания населения (ЦОН), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Электронная цифровая подпись является цифровым аналогом собственноручной подписи. Она подтверждает личность владельца и служит для заверения документов в электронном виде.
ЭЦП имеет юридическую силу и применяется при:
получении государственных услуг через портал eGov;
подписании официальных документов в онлайн-формате;
доступе к различным цифровым сервисам.
Специалисты НИТ напомнили, что ЭЦП — персональный инструмент, требующий бережного обращения. Для защиты данных необходимо:
не передавать ключи третьим лицам;
хранить их в надежном и защищенном месте;
использовать сложные и уникальные пароли;
следить за актуальностью ключей и своевременно отзывать устаревшие.
В НИТ подчеркнули: передача электронной подписи другому лицу недопустима. Закон предусматривает административное наказание не только для человека, который передает свои ключи, но и для того, кто их использует.
