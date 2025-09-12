18+
12.09.2025, 12:31

Казахстанцам напомнили важное правило при использовании электронной подписи

Новости Казахстана 0 378

В АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнили гражданам о введении нового порядка оформления электронной цифровой подписи (ЭЦП). С 11 августа 2025 года процедура получения ключей полностью переведена в онлайн-формат, без необходимости обращаться в Центры обслуживания населения (ЦОН), сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое ЭЦП и зачем она нужна

Электронная цифровая подпись является цифровым аналогом собственноручной подписи. Она подтверждает личность владельца и служит для заверения документов в электронном виде.

ЭЦП имеет юридическую силу и применяется при:

  • получении государственных услуг через портал eGov;

  • подписании официальных документов в онлайн-формате;

  • доступе к различным цифровым сервисам.

Важные правила безопасности

Специалисты НИТ напомнили, что ЭЦП — персональный инструмент, требующий бережного обращения. Для защиты данных необходимо:

  • не передавать ключи третьим лицам;

  • хранить их в надежном и защищенном месте;

  • использовать сложные и уникальные пароли;

  • следить за актуальностью ключей и своевременно отзывать устаревшие.

Ответственность за передачу ЭЦП

В НИТ подчеркнули: передача электронной подписи другому лицу недопустима. Закон предусматривает административное наказание не только для человека, который передает свои ключи, но и для того, кто их использует.

