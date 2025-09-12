18+
12.09.2025, 13:33

Али Алиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Новости Казахстана 0 472

Известный казахстанский футбольный специалист Али Алиев освобожден от должности главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый CARDINAL». Пока имя его преемника не раскрывается, передает Lada.kz. 

Фото: kff.kz
Фото: kff.kz

Причина отставки: крупное поражение от Бельгии

Али Алиев принял решение уйти после сокрушительного поражения 0:6 от сборной Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата мира ЧМ-2026. Этот результат стал последним сигналом для руководства Федерации футбола Казахстана, учитывая общую неудачную серию национальной команды в группе J.

Положение сборной в отборочном турнире

После четырех проведенных матчей сборная Казахстана имеет в активе всего 3 очка, что ставит команду на четвертое место из пяти участников группы J. Обзор текущей турнирной таблицы:

  • Северная Македония — 11 очков (5 матчей)

  • Бельгия — 10 очков (4 матча)

  • Уэльс — 10 очков (5 матчей)

  • Казахстан — 3 очка (5 матчей)

  • Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)

Такая турнирная статистика подчеркнула серьезные проблемы команды в атаке и обороне, что и стало ключевым фактором для смены тренера.

Что дальше для сборной Казахстана

Покинувший пост Али Алиев оставил после себя команду с непростыми задачами: укрепить игру в обороне, повысить эффективность атакующих действий и улучшить результаты в оставшихся матчах отбора. Назначение нового главного тренера ожидается в ближайшее время, однако подробности пока не раскрываются.

