Али Алиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Известный казахстанский футбольный специалист Али Алиев освобожден от должности главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый CARDINAL». Пока имя его преемника не раскрывается, передает Lada.kz.
Али Алиев принял решение уйти после сокрушительного поражения 0:6 от сборной Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата мира ЧМ-2026. Этот результат стал последним сигналом для руководства Федерации футбола Казахстана, учитывая общую неудачную серию национальной команды в группе J.
После четырех проведенных матчей сборная Казахстана имеет в активе всего 3 очка, что ставит команду на четвертое место из пяти участников группы J. Обзор текущей турнирной таблицы:
Северная Македония — 11 очков (5 матчей)
Бельгия — 10 очков (4 матча)
Уэльс — 10 очков (5 матчей)
Казахстан — 3 очка (5 матчей)
Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)
Такая турнирная статистика подчеркнула серьезные проблемы команды в атаке и обороне, что и стало ключевым фактором для смены тренера.
Покинувший пост Али Алиев оставил после себя команду с непростыми задачами: укрепить игру в обороне, повысить эффективность атакующих действий и улучшить результаты в оставшихся матчах отбора. Назначение нового главного тренера ожидается в ближайшее время, однако подробности пока не раскрываются.
Комментарии0 комментарий(ев)