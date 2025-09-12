Али Алиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Известный казахстанский футбольный специалист Али Алиев освобожден от должности главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает Sports.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый CARDINAL». Пока имя его преемника не раскрывается, передает Lada.kz.

Фото: kff.kz

Причина отставки: крупное поражение от Бельгии

Али Алиев принял решение уйти после сокрушительного поражения 0:6 от сборной Бельгии в рамках отборочного турнира чемпионата мира ЧМ-2026. Этот результат стал последним сигналом для руководства Федерации футбола Казахстана, учитывая общую неудачную серию национальной команды в группе J.

Положение сборной в отборочном турнире

После четырех проведенных матчей сборная Казахстана имеет в активе всего 3 очка, что ставит команду на четвертое место из пяти участников группы J. Обзор текущей турнирной таблицы:

Северная Македония — 11 очков (5 матчей)

Бельгия — 10 очков (4 матча)

Уэльс — 10 очков (5 матчей)

Казахстан — 3 очка (5 матчей)

Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей)

Такая турнирная статистика подчеркнула серьезные проблемы команды в атаке и обороне, что и стало ключевым фактором для смены тренера.

Что дальше для сборной Казахстана

Покинувший пост Али Алиев оставил после себя команду с непростыми задачами: укрепить игру в обороне, повысить эффективность атакующих действий и улучшить результаты в оставшихся матчах отбора. Назначение нового главного тренера ожидается в ближайшее время, однако подробности пока не раскрываются.