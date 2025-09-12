18+
12.09.2025, 14:08

Казахстанцам объяснили, почему нельзя передавать банковскую карту родственникам

Новости Казахстана 0 1 540

В СМИ Казахстана появились сообщения о том, что гражданам якобы запрещено передавать свои банковские карты родственникам, супругам или детям. Согласно публикациям, за это карту могут заблокировать. Чтобы разобраться в ситуации, Tengrinews.kz обратился в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), инициировавшее поправки, сообщает Lada.kz. 

 

 

 

 

Фото: vitvesti.by
Фото: vitvesti.by

Почему нельзя передавать карту другому человеку

АРРФР объясняет, что новые правила появились из-за дропперов — людей, которые передают свою банковскую карту, счёт или данные (логины, пароли, СМС-коды) третьим лицам за деньги.

Недавно термин "дроппер" получил официальное законодательное закрепление. Теперь за такие действия предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе (статья 232-1):

  • штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году);

  • ограничение свободы;

  • либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Таким образом, наказание касается именно передачи карты или данных за вознаграждение и при участии в преступных схемах — отмывании денег, онлайн-казино, наркотиках, финансовых пирамидах и других противоправных действиях.

Можно ли давать карту родственникам?

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что в Казахстане были случаи, когда, например, жена не могла снять деньги с карты мужа из-за новых требований. Согласно правилам, картой должен пользоваться только её владелец.

Тем не менее, регулятор уточнил:

  • если карта передана супругу или ребёнку для обычных бытовых нужд (например, сходить в магазин), это не считается нарушением;

  • однако, банки предупреждают, что при подозрительных операциях карту могут заблокировать и провести проверку.

То есть наказание грозит только за передачу карты за вознаграждение и участие в преступных схемах.

Возможные последствия нарушения правил

Если банк зафиксирует подозрительные операции, могут быть применены следующие меры:

  • внесение в серый список (подозрительная активность) или чёрный список (подтверждённые нарушения);

  • блокировка карты и онлайн-доступа;

  • передача данных о клиенте во все банки и микрофинансовые организации.

Статистика нарушений по новым правилам

По информации Нацбанка Казахстана, к системе уже подключено более 200 организаций, включая банки, микрофинансовые компании, телеком-операторов и госорганы.

С момента запуска системы зафиксировано 88,4 тысячи инцидентов:

  • 8,2 тысячи человек внесены в чёрный список — их участие в незаконных операциях подтверждено;

  • 13,6 тысячи человек в сером списке — активность подозрительна, но требует проверки.

Данные из серого списка проходят дополнительный контроль, что позволяет вовремя выявлять угрозы и защищать клиентов от мошенников.

