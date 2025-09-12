Казахстанцам объяснили, почему нельзя передавать банковскую карту родственникам

Қазақ тіліне аудару

В СМИ Казахстана появились сообщения о том, что гражданам якобы запрещено передавать свои банковские карты родственникам, супругам или детям. Согласно публикациям, за это карту могут заблокировать. Чтобы разобраться в ситуации, Tengrinews.kz обратился в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), инициировавшее поправки, сообщает Lada.kz.

Фото: vitvesti.by

Почему нельзя передавать карту другому человеку

АРРФР объясняет, что новые правила появились из-за дропперов — людей, которые передают свою банковскую карту, счёт или данные (логины, пароли, СМС-коды) третьим лицам за деньги.

Недавно термин "дроппер" получил официальное законодательное закрепление. Теперь за такие действия предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе (статья 232-1):

штраф до 160 МРП (629 120 тенге в 2025 году);

ограничение свободы ;

либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Таким образом, наказание касается именно передачи карты или данных за вознаграждение и при участии в преступных схемах — отмывании денег, онлайн-казино, наркотиках, финансовых пирамидах и других противоправных действиях.

Можно ли давать карту родственникам?

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова отметила, что в Казахстане были случаи, когда, например, жена не могла снять деньги с карты мужа из-за новых требований. Согласно правилам, картой должен пользоваться только её владелец.

Тем не менее, регулятор уточнил:

если карта передана супругу или ребёнку для обычных бытовых нужд (например, сходить в магазин), это не считается нарушением ;

однако, банки предупреждают, что при подозрительных операциях карту могут заблокировать и провести проверку.

То есть наказание грозит только за передачу карты за вознаграждение и участие в преступных схемах.

Возможные последствия нарушения правил

Если банк зафиксирует подозрительные операции, могут быть применены следующие меры:

внесение в серый список (подозрительная активность) или чёрный список (подтверждённые нарушения);

блокировка карты и онлайн-доступа ;

передача данных о клиенте во все банки и микрофинансовые организации.

Статистика нарушений по новым правилам

По информации Нацбанка Казахстана, к системе уже подключено более 200 организаций, включая банки, микрофинансовые компании, телеком-операторов и госорганы.

С момента запуска системы зафиксировано 88,4 тысячи инцидентов:

8,2 тысячи человек внесены в чёрный список — их участие в незаконных операциях подтверждено;

13,6 тысячи человек в сером списке — активность подозрительна, но требует проверки.

Данные из серого списка проходят дополнительный контроль, что позволяет вовремя выявлять угрозы и защищать клиентов от мошенников.

Если хотите, я могу сделать ещё более лаконичный, «медиаподход» рерайт, чтобы заголовки и подзаголовки выглядели как для новостного сайта, с акцентом на тревожность темы и реакцию казахстанцев.